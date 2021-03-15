華為開拓南泥灣 科技養豬養魚助挖坑道

中國手機大廠華為遭美國帶頭封鎖後，正力求另闢蹊徑尋求突破。外媒報導，華為不久前承接了中國沿海省分一座大型養魚場及山西一座大型煤礦的訂單，內容是變流器、無線傳感器及監視器。

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據中央社今天報道稱，華為遭封鎖力求生存，養魚場煤礦坑訂單也接。消息說，華為遭美國帶頭封鎖後，正力求另闢蹊徑。華為不久前承接了中國沿海省分一座大型養魚場及山西一座大型煤礦的訂單，內容是變流器、無線傳感器及監視器。

據彭博社消息，華為上述2個新客戶中的養魚場面積寬廣，是紐約中央公園的2倍大，且擁有數以萬計的太陽能電池板。而這些電池板配備的就是華為製造的變流器。根據消息，太陽能電池板及華為這批變流器在養魚場的功用，一方面能保護魚群不至於受到過量的日光照射，另一方面還能發電。

至於煤礦客戶，消息指出，在礦坑深處的無線傳感器和監視器，必須即時偵測礦井中的氧氣含量及潛在的機具故障，而這些設備全部由華為製造。不久後，配備華為光學雷達傳感器的新型電動車，4月間將在中國車展上首度亮相。

根據消息說，美國的一系列制裁措施，幾乎徹底消滅了華為有利可圖的消費電子業務。為此，華為創辦人任正非正帶領公司，跨足運輸業、製造業、農業及其他行業的客戶。但除消費電子業務外，華為仍是全球領先的變流器供應商，目前正依靠雲端服務和數據分析解決方案，增加營收。消息形容，這項業務能幫助這家擁有19萬名員工的企業存活下來。

據中央社說，任正非2月間曾聲稱，新業務的收入今年就“差不多可以”抵銷掉手機業務的下滑，只是他及華為都沒有說明具體數字。這些年，華為一直在探索電信設備和智慧型手機以外的商機，但在2020年第4季手機出貨量暴跌42%後，讓這種探索更顯急迫。加上今年以來，美國拜登（Joe Biden）政府對華為的美國上游供應商施加更嚴格限制，像是緊縮以前被批準的出口許可條件，禁止供應華為5G相關產品，讓華為更需要力求突破。