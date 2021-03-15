香港告急 約章期連結海外港人為港發聲

立法會前議員羅冠聰聯同另外七名身處海外的港人發起《2021香港約章》，呼籲海外港人和團體聯署，以凝聚港人國際戰線力量，護港抗共，為光復香港籌謀。羅冠聰指出，在北京干預下，香港現已難以再談國際線和對民主運動的想象，海外港人有更大責任向國際發聲，鞏固香港民主運動在國際間的支持和關注。

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八名發起人昨(14日)晚透過網上記者會指出，期望《約章》能發揮在中國的《零八憲章》和哈維爾針對捷克的《七七憲章》等民權運動標竿性文章的效果，記錄港人聲音、維護香港價值。

《約章》共分四章廿五項，當中訂明，《港區國安法》實施後，在港者動輒被囚，被政治逼害者流亡海外，中共近日強加於香港的政制改革更摧毀了香港選舉僅余的民主成份，「一國兩制」名存實亡。但《約章》指出，香港人是一個獨特的共同體，其身份和文化價值應該受到尊重和保護，應予保存，抗擊官方諱言捏造的史觀。

《約章》共分四章廿五點，當中提倡香港維持原有的三權分立和司法獨立，促請廢除《港區國安法》，以及不受中共干預；並呼籲港人盡量捍衛自身底線，不與政權同流合污。中國方面，《約章》提倡中國「結束一黨專政、建立民主制度」，若此才可在中國境內實踐民主自由；另又呼籲中國停止對新疆等地人民的違反人權行為。

發起人除了有流亡海外的前議員羅冠聰、許智峯及梁頌恆外，亦有在反修例運動中主攻國際線的張昆陽、已獲德國政治庇護的黃台仰、前年7月1日闖入立法會後發表宣言及後返回美國繼續供讀的梁繼平、留學德國的鄺頌晴和在美國攻讀博士學位的學聯前秘書長周永康。現時並非流亡海外人士的周永康承認，在國安法下，相信以他發起人的身分，一旦返港，有可能被捕。