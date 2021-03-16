中美高層會晤前王丹等海外民運人士提交大陸政治犯名單

3月18日美中高層會晤前夕，八九學運領袖王丹等海外民運人士致信美國國家安全委員會和美國國務院，提交了一份五六十人的中國政治犯名單，呼籲美方在會談時提交給中方並要求他們釋放這些政治犯。在世界聚焦香港新疆人權之際，中國大陸內地的人權侵犯不斷惡化。

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在王丹提供的名單中，有網名為“超級低俗屠夫”的吳淦，他因多次聲援維權者和異議人士，在2017年獲刑八年，累受酷刑虐待；有成都秋雨教會牧師王怡，他因捍衛宗教自由於2019年被判處九年監禁；有人權律師余文生，他因倡議修憲改革而被判四年，在獄中健康狀況不斷惡化；有中國民主黨和人權觀察組織創始人秦永敏，他因倡導民主政治被拘捕數十次，2018年再次被判十三年。此外還有公民記者陳秋實和張展，他們去年赴武漢報道新冠疫情後被抓捕，前者至今失蹤四百多天，後者被判刑四年；北京維權人士李翹楚為許志永和廈門聚會案當事人持續發聲抗議，在3月15日被正式批捕，關押在山東省臨沂市人民醫院東區（監所醫院）。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日將在阿拉斯加會見中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外長王毅，進行拜登就任以來美中高層的首度會晤。

王丹向位於美國的自由亞洲電台表示：人權應該是拜登就任後首次中美高層會面的重中之重，當全世界的眼光集中在香港新疆，中國內地有很多維權律師和公民記者在遭受更嚴重的迫害。有統計的有1100多人。包括最近九零後的牛騰宇才二十歲就被判十四年並遭受性騷擾方面的凌辱，這在幾年前是很罕見的。習近平上台以來，政治犯的名單越來越長，甚至抓捕西方公民作為人質，包括分別來自加拿大、澳大利亞和瑞典的康明凱（Michael Kovrig）、斯帕弗（Michael Spavor）、成蕾、楊恆均、桂民海等人，引發多國抗議。

此外，王丹還提出兩點呼籲，1.希望美方高度重視香港大鎮壓和新疆集中營的問題，擴大對相關責任官員的制裁範圍；2.希望美方以“戰略清晰”取代“戰略模糊”的傳統政策，向中方明確表達捍衛民主台灣的決心。