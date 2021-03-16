北京推出打中國疫苗獲赴華簽證敲門磚

中國準備放寬邊境限制，允許一些外國人入境，包括來自美國、印度和巴基斯坦的外國人，前提是他們已經接種了中國製造的Covid-19疫苗。

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據福克斯新聞今天報道稱，外國人，包括印度人，如果他們接種中國疫苗，就會獲得中國簽證。

自去年3月以來，為了遏制冠狀病毒在國內的蔓延，中國已對大多數外國人關閉了大門，許多在中國有工作和家庭的外國人被困在了海外。但是，中國駐幾個國家的大使館已經發布通知說，中國將開放簽證申請，選擇已經注射過中國製造疫苗的人。

中國駐美國大使館在一份日期為周一的聲明中表示，將開始處理“接種了中國Covid-19疫苗的簽證申請人”。從本周起，這一規定將適用於那些因復工、商務旅行或“人道主義需要”(如與家人團聚)赴中國內地的人士。

中國政府正在推進針對龐大人口的疫苗接種計畫，目前已批准了四種國產疫苗。但它尚未批准任何外國製造的疫苗。

據該報道，中國還將疫苗運往海外，以平息外國對病毒最初從中國大陸傳播的批評。中國的大使館的聲明說，這適用於那些在申請簽證前至少14天已經注射過兩劑疫苗或一劑疫苗的人。

中國駐印度、巴基斯坦、菲律賓、意大利和斯里蘭卡等國大使館也發表了類似聲明。

抵達中國的人仍將面臨長達三周的嚴格隔離。

該報道稱，中國的疫苗已經在世界上幾個國家推廣，包括土耳其、印度尼西亞和柬埔寨。兩周前，菲律賓收到了來自中國的60萬劑疫苗，啟動了疫苗接種運動。但並不是所有地方都能買到，包括印度和斯里蘭卡。

據福克斯新聞說，由於檢測結果缺乏透明度，中國政府一直難以獲得國際社會對其候選疫苗的信任。但據官方媒體報道，中國公司仍將向海外出口近4億劑國產疫苗。