新疆與香港議題 歐盟制裁瞄準 中國威脅硬碰硬

歐洲聯盟醞釀在下一屆峰會通過決議，對中國在新疆以及香港違反人權施加進一步制裁。中國駐歐盟大使警告，歐盟的制裁將導致直接對抗，中國決不後退。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道說，中國周二警告歐盟，如果採取制裁行動譴責中國侵犯新疆維吾爾人權利和在香港改變選舉制度，將導致與中國對抗的危險。

據中國駐歐盟大使張明在布魯塞爾歐盟政策中心組織的一次討論中向歐盟警告說：“我要強調，制裁是攤牌。基於謊言的制裁可以解釋為是對中國安全與發展的蓄意攻擊。”據中國外交官補充說：“中國政府有責任保護中國人民的安全和福祉。”

據張明說：“我們希望，我們需要，我們希望對話而不是對抗。”張明還說：“我們要求歐洲方面三思。如果有人堅持對抗，我們不會退縮，因為我們別無選擇，只能肩負起對中國人民的責任。”

據該報道自歐洲外交消息人士獲悉，針對中國在新疆對維吾爾族穆斯林的侵犯人權行為，歐洲採取了一系列新的制裁措施。據指出，其他幾個國家也受到這些人權指控的制裁影響，其中包括簽證禁令和有關個人和實體在歐盟持有的資產凍結。

這些措施將於3月22日提交歐盟外長會議，該會議為3月25日至26日舉行的歐洲峰會作籌備，屆時供歐盟領導人就其對歐盟對華戰略做出決定。

按歐盟機制，通過制裁需要獲得一致通過。

據法新社說，歐洲聯盟還準備在四月份採取一系列措施，譴責北京剛剛通過改變香港選舉制度，掌控剔除民主反對派競選者全力，違反在香港的“一國兩制”的原則。

據路透社相關報道稱，中國駐歐盟大使張明在歐盟政策中心組織的一個線上研討會上表示“我們反對干涉他國內政，反對制裁和毫無根據的指責，”張明在一個線上研討會上表示，“我們希望對話，而非衝突。我們要求歐盟三思。”

根據歐盟多位外交官員說法，針對中國處理維吾爾少數民族的問題，歐盟料將在3月22日對四名中國官員及一家實體進行制裁，包括髮布旅行禁令和資產凍結。