約翰遜稱將很快接種阿斯利康疫苗 世衛專家建議繼續使用阿斯利康疫苗

歐洲多國因"安全"問題相繼暫停接種阿斯利康新冠疫苗，世衛周三表示，世衛專家仍在評估阿斯利康疫苗的安全性，但建議繼續進行阿斯利康疫苗接種計畫；英國首相約翰遜稱他很快將接種阿斯利康疫苗。世衛組織專家批准“楊森”新冠疫苗，緩解引發血栓的擔憂。歐洲醫學機構將於周四宣布有關血栓事件的決定。

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世衛周三發表聲明說："世界衛生組織全球疫苗安全諮詢委員會（WHO Global Advisory Committee on Vaccine Safety）正審慎評估最新的可取得安全性資料，目前世衛認為，阿斯利康疫苗（AZ疫苗）的益處大過其風險，建議繼續接種計畫。"

另據法新社報道，英國首相約翰遜周三表示，他很快就接種疫苗，"當然是接種阿斯利康疫苗。歐洲多國暫停接種阿斯利康疫苗後，英國政府儘力打消人們對阿斯利康疫苗的擔憂。

自有報導稱有人接種阿斯利康疫苗出現血栓以來，歐盟暫停接種英國阿斯利康藥廠及牛津大學共同研發的新冠疫苗行動的國家已增加到13個。

今年56歲的約翰遜周三在國會被問到，如何重建民眾對阿斯利康疫苗的信心時表示，他自己很快將接種阿斯利康疫苗。目前在英國大規模疫苗接種行動中，阿斯利康與輝瑞及莫德納疫苗一樣得以普遍使用。英國首相府表示，約翰遜將會在本周接種疫苗。

另據聯合國消息，世衛組織專家批准“楊森”新冠疫苗，緩解引發血栓的擔憂。

世界衛生組織免疫戰略諮詢專家組周三公開批准強生公司的楊森新冠疫苗（Janssen）獲得國際使用，此舉緩解了一些國家在沒有確切證據的情況下對於新冠疫苗可能引發血栓的擔憂。

專家組周三在日內瓦舉行的在線新聞發布會上表示，由強生子公司生產的只需注射一劑的楊森疫苗加入了已批準的輝瑞、莫德納和阿斯利康疫苗的行列，可以安全使用。

專家組還指出，相關的血栓事件有待科學審查。血栓是一種高凝狀態，是新冠病毒病的一種癥狀。一些歐洲國家因阿斯利康/牛津疫苗可能引發血栓而暫停使用該疫苗。

世衛免疫、疫苗和生物製劑部主任凱特·奧布賴恩（Kate O’Brien）說：“世界目前處於疫苗供應不足、無法滿足人們需求的狀態，任何這些疫苗都是挽救生命的產品。”她堅持認為，“我們需要儘快分發疫苗，以便能夠儘快使用。人們可以對其安全性和效果以及產品質量充滿信心。”

在覆蓋了近4萬4000人的楊森疫苗試驗期間，在接受空白劑量的2萬2000人中，有10人出現了血栓，而在其餘的已接種的2萬2000人中，有14人出現了血栓。

專家組技術顧問安妮莉絲·史密斯說：“這一比例幾乎是相同的。雖然存在輕微的差別，但在統計上並不顯著。”史密斯說：“沒有理由認為該疫苗本身可能引起血栓。

歐洲醫學機構將於周四宣布有關血栓事件的決定。