美聯儲上調今年經濟增長預估 維持利率不變

美聯儲周三維持利率不變同時上調對全球最大經濟體2021年經濟增長預測，美聯儲指出由於加速接種疫苗，“近期”經濟及就業雙雙出現反彈。

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法新社消息，隨着疫苗接種行動迅速展開，美國最近幾周感染數量急劇下降，大批企業得以重新營業。而美國國會通過並由總統拜登上周簽署的1.9萬億美元經濟救助計畫，將在未來的幾個月顯現出刺激經濟的成果。

美聯儲周三大幅提升今年美國國內生產總值預期，美聯儲表示，美聯儲成員更樂觀看待美國經濟前景，預估今年經濟將增長為6.5%，到2022年將增長3.3％，比上次預估高出2個多百分點。

經濟快速增長也將使通膨率升至2.4%，但美聯儲制定政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）成員預估，他們預期至少到2023年前，都不會調升目前接近於零的基準利率。

這是美聯儲自去年12月以來首度更新經濟預測，反映出總統拜登上周簽署1.9萬億美元的振興方案，以及國會去年年末通過9000億美元的援助措施之後，美聯儲對經濟增長預期保持樂觀。

美聯儲主席鮑威爾表示，雖然國會快速行動使經濟前景有所改善，但美國經濟距離完全恢復還很遙遠，美聯儲將繼續提供刺激措施以支撐經濟。

鮑威爾表示，疫苗接種為今年稍後恢復帶來希望，但任何人都不應自滿。他指出，經濟復蘇並不平均並且遠未完成。鮑威爾認為，未來2-3年經濟狀況仍然非常不確定，仍有一千萬美國人有待重返工作崗位。

另外，美聯儲周三宣布維持利率不變，符合市場預期。聯邦基金利率目標範圍維持零到0.25厘，這是連續第八次會議無調整利率， 委員一致投票支持本次貨幣政策決定。美聯儲重申，維持寬鬆政策，繼續使用所有工具支持美國經濟，直到就業及通脹有進一步進展。