中美對話開場白刀光劍影 硬碰硬

他們之前承諾要說出一切，果然，他們兌現了諾言 ! 美中對話周四在美國領土阿拉斯加開場。開場白語氣非常強硬。美中兩國在拜登時代首次面對面，在世人面前呈現出不可和解的對抗。

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東道主美國指責北京的行動威脅建立在國際法基礎之上的全球秩序，誓言華盛頓為捍衛原則和友邦戰鬥到底。楊潔篪一上來則指控美國冷戰思維，到處推銷自己的民主制度，強調中方希望的是雙贏。美方則批駁楊的說法“蠱惑人心”。

會議伊始，美國國家安全顧問沙利文開門見山：“美國不尋求衝突，但是歡迎激烈競爭，我們永遠捍衛我們的原則，我們的人民，我們的朋友”。

沙利文的話點出美中價值觀的根本衝突，也明確告訴中方，自從確定這次會面後，美方舉行的四方峰會，美國與日本與韓國的2+2峰會，一個目的，就是為了“我們的朋友”。公認的看法是，四方會談也好，2+2也好，目的都是美國聯合盟國共同制衡中國擴張。

美國國務卿布林肯對中國外交事務最高負責人楊潔篪聲明說：“美國將討論中國在新疆、在香港、在台灣的行徑，以及中國對美國的網絡攻擊，以及對美國友邦採取的經濟脅迫。美國對此嚴重關切。”

布林肯連日來明確表示，新疆、香港、台灣問題是這次與中方討論的核心議題。布林肯所說的中方對美國友邦採取的經濟脅迫，顯然指的是中國對澳大利亞採取的一連串經濟報復。自從澳大利亞提出國際調查新冠病毒起源、指責中國政府隱瞞疫情後，中國開始對澳大利亞採取了一系列經濟限制措施。

美國國務卿坦言，中國的這些做法正在威脅建立在國際法基礎上的維護全球穩定的秩序。

“蠱惑人心”

中國政治局委員、中共外事負責人楊潔篪在長長的開場白中強硬反駁，他指責美國利用強大的軍事力量及主宰性的金融控制力向一些國家施加壓力，美國還濫用國家安全名義，威脅全球貿易前途。

楊潔篪在這裡毫無疑問指的是美國對中國的貿易制裁措施，這一措施制定於特朗普政府時期，拜登政府目前決定繼續維持對中國的懲罰性高額關稅。華爾街日報周四報道說，中方希望在這次會晤中要求美方撤銷特朗普的對華制裁措施。

針對布林肯對新疆、香港、台灣的“高度關切”，楊潔篪反駁說：新疆、香港及台灣是中國不可分割的領土，中國堅決反對美國干涉中國內政。

這是北京一貫的立場，針對外界指控北京在新疆設立集中營，破壞香港自治，軍事威脅台灣，北京一直以不許干涉內部事務作為擋箭牌。

站在楊潔篪身邊的中國外交部長王毅則揭露美國在雙方對話前幾個小時宣布對中港24名高官制裁：“美國就以這樣的方式來接待客人？”

楊潔篪在開場白中拿美國人權說事，他稱非裔美國人在美國遭到殺害，他警告說，美國應處理好自身事務，讓中國管理自己的事情。

楊潔篪顯然有點憤怒了，他指責美國企圖要把他們的民主制度強加於全世界。布林肯有點越過通常的外交禮節，打斷楊的話說：“我聽到的與您所說的恰恰相反，美國重返盟邦得到普遍的讚賞，我也聽到了對你們的政府的所作所為有種很深的擔憂“。

楊潔篪稱美方應該拋棄冷戰思維，“正如國家主席習近平所說，我們希望看到與美國不衝突，不對抗，相互尊重，和雙贏的合作關係。”

曾為布林肯前任蓬佩奧擔任顧問的余茂春認為中方的“雙贏”概念是“迷魂藥“，”中國要雙贏，即中國贏兩次，美國輸兩次。“

楊潔篪的發言被美方指為“蠱惑“。

拜習會？下一次？

越是臨近美中對話，美方的語氣越是強硬，致使中方也對這次對話不能抱太大希望。但是，從中方這幾天的有關說法來看，即使這一次無果而終，也可能給下一次對話做好鋪墊。如果是這樣，也算是一個收穫。

布林肯此前的相關表態很強硬，既否定這次對話是中方聲稱的“戰略性對話”，也否定會註定有“後續”，會後也不會發表聯合聲明，除非中方作出“實質性行動”，實質性行動？比如在新疆、香港、台灣，南中國海等問題上作出讓步，這對北京來說幾乎不可能？

美國白宮發言人莎琪周四表示，是否與包括中國國家主席習近平在內的中國官員有更進一步的接觸，要等到布林肯和沙利文從阿拉斯加回來後，跟他們談過後再做決定。

華爾街日報之前報出中方希望利用四月份氣候峰會的機會，讓兩國元首碰面。隨着氣氛越來越壞，可能性越來越渺茫。中國外交部發言人趙立堅18日記者詢問時稱，“據我所知，目前沒有這樣的安排。“