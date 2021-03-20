奧斯汀會晤印度防長強調美印"21世紀重要夥伴關係”

美國國防部長奧斯汀周六稱讚印度“不斷做出新的承諾”，奧斯汀分別會晤印度總理莫迪及國防部長辛格。法新社稱，中國在地區擴張使兩國感到擔憂，美印強調兩國"21世紀夥伴關係"的重要。

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法新社稱，奧斯丁的印度之行是印度與美國拜登新政府之間的首次面對面會晤。奧斯汀周五晚些時候抵達印度首都後，立即與印度總理莫迪和國家安全顧問多瓦爾會面。

印度是美國在亞太地區的重要合作夥伴，中國問題是雙方此次會晤的中心議題。

美國國防部發言人周六表示，“奧斯汀稱讚印度在印太地區的領導作用，以及印度為維護共同價值觀，向其"志同道合"的夥伴國作出的越來越多承諾。”

而印度總理莫迪周末發推文，未點名中國稱，印度和美國建立的戰略夥伴關係是"有利於全球的一股新的力量”。

法新社稱，奧斯汀訪印正值美國國務卿布林肯與中國高層官員在阿拉斯加"冷淡會談"之後進行。

奧斯汀周六並會晤印度國防部長辛格，辛格稱這次訪問“詳盡富有成果”，確保兩國之間的軍事合作將成為“ 21世紀的重要夥伴關係之一”。奧斯汀則表示，"印度是美國在印太地區行動的支柱"。

雙方聚焦廣泛的國防合作，包括跨軍種的接觸、資訊共享、新興國防領域合作，以及相互後勤支援，也討論了印度與中國在拉達克東部邊境的對峙與衝突，及對中國持續在印太地區軍事活動及擴張的憂慮。

奧斯汀說，他不認為印度與中國處於戰爭狀態，但美國會與印度、澳洲和日本在印太地區合作，確保維持航行自由、並使印太地區維持自由與開放，並與志同道合的國家合作，這是制止侵略的唯一途徑，"我們希望今後繼續這樣進行"。

奧斯汀在與辛格雙邊會議後發表聲明表示，他此行的最重要議程，是"要傳達拜登政府關於美國對盟友和夥伴的堅定承諾訊息。印度在當今瞬息萬變的國際動態變化中，顯而易見的是重要性與日俱增的合作夥伴"。

奧斯汀重申，美國致力於與印度建立全面及前瞻性的國防夥伴關係，並以此做為美國處理本區域問題的支柱，"美印關係是自由、開放印太地區的堡壘"。

中央社稱，奧斯汀上述談話，顯示美國持續把印度擺在美國印太戰略的最重要位置，並希望與印度等盟友聯合對抗專制中國在印太地區的挑釁與擴張。

奧斯汀周六結束與國防部長辛格的雙邊會議後，又拜會外交部長印度外交部長蘇傑生。蘇傑生晚間推文說，他與奧斯汀就全球戰略局勢進行廣泛的對話，期待與他一起加強印美戰略夥伴關係。

中央社稱，面對中國持續在東海、台海、南海和中印邊界採取挑釁軍事行動，美國拜登政府決定強化與盟國的關係，呼籲更多民主國家加入對抗專制中國的行列，尤其印度是美國印太政策的重心，奧斯汀首次出訪，除日本和韓國之外，也專程訪問印度。