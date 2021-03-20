歐洲多國爆發民眾示威抗議封鎖措施 德國示威者與警方衝突

歐洲多國周末爆發民眾示威，抗議封鎖措施。德國上萬人走上街頭並發生警民衝突；在奧地利、瑞士、保加利亞和英國分別有數千民眾上街，表達對封鎖措施的不滿。

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法新社消息，德國黑森邦北部大城卡塞，上萬人參加示威，示威者在市中心廣場與警方衝突，一部分示威者試圖衝破警方防線與另一批示威者彙合。示威人群並肩前進，他們大多不戴口罩。警方動用水柱、警棍和胡椒噴劑驅離抗議人群。

卡塞警方告訴法新社，這起示威抗議吸引1萬5000到2萬人上街，成為今年迄今德國境內最大規模的這類示威抗議之一。

在市內其他地點，警方動用警棍和水柱驅散試圖突破路障和丟擲瓶罐的示威者。

北黑森邦警方發推文，譴責示威抗議者一再攻擊緊急救護人員，"這不是和平示威抗議應有的行為方式"。

周末的示威抗議由德國反新冠防疫措施團體"橫向思維"（Querdenker, Lateral Thinkers）運動號召發起，這項運動獲得極左翼、陰謀論信奉者、反疫苗人士以及右翼極端人士的支持。他們當中部分人認為疫情大流行不是真的，其他人則宣稱防疫限制措施侵害他們的公民權利。

儘管德國已實施數個月防疫封鎖措施，但德國疫情仍十分嚴重，專家警告指，德國的疫苗接種作業太過緩慢，不足以對抗第3波疫情。

德國總理默克爾周一將與16個邦的地方領導人舉行會議，討論實施新的限制措施。

歐洲其他多個城市周末也相繼爆發反對防疫限制措施的示威抗議。

荷蘭警方動用水炮驅離聚集在首都阿姆斯特丹博物館廣場的大約500名抗議者，他們拒絕聽從警方要求解散非法示威抗議的命令。據當地媒體報導，示威抗議者隨後轉往附近一條運河，在那裡遭警方圍堵，其後被送上大巴載往不同地點。

在瑞士境內，約3000至5000人在西北部城市利斯塔集結，要求終結關閉餐廳和其他場所已數個月的防疫措施。示威抗議者高舉標語牌"夠了！"、"疫苗殺人"、"戴口罩的現代奴隸"等。瑞士的抗議民眾認為，瑞士政府將關閉餐館、咖啡館酒吧在內的措施強加給民眾，這是"專制"的手法措施。

另外，在奧地利維也納和保加利亞首都索菲亞，也分別有上千人及500民眾示威，抗議防疫措施。

此外，英國單日新增確診超過5千5百人，比對上一日增加785人；新增96名患者死亡。英國政府稱，患者人數在全國範圍持續呈下跌趨勢。全英國最少2685萬多人已接種首劑疫苗，當中超過210萬人，已接種第二劑。

倫敦周末也有民眾上街反對抗疫封鎖措施。有示威者高喊自由及不要政府謊言等口號。只有很少參加者戴上口罩，也無人試圖保持社交距離。警方稱，相信有數以千計民眾上街，遠多於原先預計的1000人。