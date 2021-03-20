緬甸民眾繼續示威 誓言同緬甸軍方抗爭到底

緬甸爭取民的示威民眾不顧軍方的鎮壓行動，各地示威者周六重返街頭，誓言同緬甸軍方暴力鎮壓抗爭到底。

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法新社消息，緬甸示威者周六再次舉行示威遊行，抗議軍政府的鎮壓行動。在首都仰光的塔克塔（Thaketa），警方向示威者開槍，示威者則向警方投擲燃燒瓶。一名當地居民說，一位少年頭部中槍。

法新社援引當拍攝的一段錄像顯示，緬甸安全部隊部署在當地街道，並對示威者開槍射擊。

在距仰光鎮約一百公里外的蒙瓦市，數百人遊行，示威者並焚燒了保障軍政權權利的憲法。一名抗議者表示：“我們將戰鬥到底。” “我們將推翻軍政權獨裁統治。”

人權團體"緬甸援助政治犯協會"表示，從2月1日軍政府發動政變至今，已有237人死亡。

但軍方的血腥鎮壓並沒能平息民眾示威，抗暴行動仍持續進行，部分策動抗爭的領導人說，他們必須調整策略。南部土瓦市（Dawei）的示威領導人覺敏蒂（Kyaw Min Htike）說："我們在沒有軍警的地方發起抗爭，然後當我們聽到他們要來了，就趕緊解散，我不想再失去任何一位同志，但不論如何，我們會持續抗議，直到我們的革命獲勝。"

多年來恪守不相互批評內政原則的亞洲鄰國，也持續發聲呼籲終止暴力。

印尼總統佐科表示，他將要求東盟主席、汶萊蘇丹哈山納包奇亞召開緊急會議。佐科發表視頻演說："印尼呼籲緬甸立即停止施暴，以免更多人喪生。"

馬來西亞首相表示慕尤丁支持東盟舉行會議的呼籲，他表示說持續對手無寸鐵平民使用致命武力令他感到震驚。

菲律賓外長也表示東盟務必採取行動。

新加坡也譴責緬甸軍方發動的政變和鎮壓，並呼籲釋昂山素季。

聯合國秘書長古特雷斯此前譴責緬甸軍方不斷暴力鎮壓，他表示，緬甸局勢急需國際社會一致回應。