歐盟專員：歐盟不需要俄羅斯疫苗 歐盟有望在7月中旬前達到群體免疫

歐盟內部市場專員蒂埃里·布雷頓（Thierry Breton）周日表示，歐盟不需要俄羅斯衛星五號（Sputnik V）新冠疫苗；他表示，如果歐盟訂購的疫苗能夠按時交貨，歐盟完全可以在7月14日前達到群體免疫。

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法新社消息，布雷頓周日接受法國電視一台訪問時表示，歐盟完全不需要俄羅斯衛星五號疫苗，也不需要其他疫苗。他說，目前只要確保(歐盟批準的疫苗）大批量生產並安排順利接種。他說，衛星五號疫苗俄羅斯人很難生產。”

布雷頓曾負責與美國新冠應急協調員一起就疫苗供應鏈問題進行合作。

布雷頓並對歐盟在7月中旬之前達到群體免疫保持樂觀。

布雷頓周日在電視一台表示，“我們可以以7月14日(法國國慶日）這個具有象徵意義的日期為例：在7月14日之前，我們有可能在整個歐盟國家內部實現群體免疫。”

布雷頓說：“這是我們最後的防線，因為我們知道，要戰勝疫情，只有一種解決之道，就是進行疫苗接種。疫苗正在源源不斷到來。”

布雷頓說：從3月至6月，我們將提供3億到3.5億劑疫苗。”布雷頓並稱，歐盟訂購的疫苗交付將不斷增加，在3月完成6000萬劑疫苗交付後，4月疫苗交付量將達到1億劑，5月達到1.2億劑。

據布雷頓透露，在歐洲將有55家工廠負責疫苗生產。