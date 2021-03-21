白夏：盧沙野如此惡劣攻擊彭達茲或與他新開設台灣研究項目有關

中國駐法大使用低俗的措詞公開侮辱法國學者彭達茲(Antoine Bondaz)的行為繼續引發法國輿論反彈。多位漢學家向法廣表達了他們的震驚與憤慨，團結中國協會主席瑪麗-侯芷明女士認為盧沙野越是撒野，就越是向外界展示了北京政權的本色。她感嘆北京號稱的五千年的歷史文化底蘊居然會醞釀出如此缺乏很嚴的外交官。

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巴黎政治學院的中國問題專家，長期在人權以及香港等議題上公開批評北京政權的白夏教授認為盧沙野大使如此攻擊彭達茲的原因或許與他新開設的台灣問題研究項目有關，他說：“盧沙野大使使用如此低級的詞語來攻擊彭達茲完全無視外交官必須遵守的禮節。一個外交官不能這樣攻擊一名學者。不過，盧沙野的攻擊說明彭達茲的言行擊中他們的要害，他應該為此感到自豪。我覺得中國大使之所以要對他進行攻擊或許與他最近開設的有關台灣問題的研究項目有關，其實，類似的項目之前也並不是沒有，但是，今天台灣問題成為一個高度敏感的問題，而習近平對此也高度關注。我懷疑盧大使是擔心法國政府是否有意改變一個中國的原則，所以才開始設立這麼一個研究項目，他好像不明白在法國政府是政府，學術界是學術界，學者的研究並不代表官方的立場。我原來以為中國政府的官員已經與時俱進，對西方社會制度已經有所了解，今天看來，他們正在倒退，回到了文革時期的官員的水平，這是十分令人遺憾的，尤其對中國政府來說。“

此外，法國的朝鮮問題研究專家Juliette Morillot 也在推特上表示：學者，記者成為中國使館攻擊的目標，在Valérie Niquet 女士之後，今天又輪到Antoine Bondaz ，他被辱罵為“小流氓”。用普京的話來回答的話，那就是，“誰說誰是”。

法國朝鮮半島研究專家Juliette Morillot 發推文聲援Antoine Bondaz © 網絡

法國政界，學術界以及媒體人士繼續在社交平台發聲表示聲援Antoine Bondaz，並且呼籲法國外交部對此事件作出回應。