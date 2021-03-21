美中阿拉斯加攤牌後 布林肯遊說歐洲

美國國務卿布林肯馬不停蹄，剛剛與中方代表團在阿拉斯加舉行完火藥味十足的美中對話，周一起前往布魯塞爾，參加北約外長會議，並與歐盟高層官員會晤。與此同時，俄羅斯外長拉夫羅夫亦將於23-24日訪問中國。但有中國學者發出疑問：誰是我們的真正盟友？

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剛剛結束的美中對話開場針鋒相對，在布林肯批評中國人權問題後，中方代表團領隊楊潔篪反指美國干涉內政，“網攻冠軍”，譏諷美國非裔遭屠殺，美國的價值觀不能代表世界。他警告美國“不要居高臨下”，“中國人不吃那一套”。美中對話會最後在平靜中結束，美方稱對話“艱難而直截了當”，中方則稱“有建設性”，承認“存在嚴重分歧”，但“增進彼此的了解”。與楊潔篪開場的高調明顯不同，楊潔篪和王毅似乎都在淡化爭執，強調積極的一面。高唱民族主義小調的官媒似乎也相對平靜下來。但是借用楊潔篪金句“中國人不吃那一套”營銷的紅色T恤，繼續熱賣。

美國國務卿布林肯則在有條不紊地推行拜登盟友優先的對華政策，美中對話開始前，他與國防部長奧斯汀聯袂訪問日本、韓國，舉行2+2會談，目的都是針對中國，在日本發表的聯合聲明，對華措辭十分強硬，北京非常憤怒，尤其刺激北京的是日本點名譴責中國。布林肯前往阿拉斯加與中國代表團對話時，奧斯汀繼續訪問印度，強調印度在印太地區的“領導角色”。

美國白宮發言人強調布林肯歐洲之行旨在“重申美國對歐洲同盟國的承諾”，此行前後持續四日，23-24日參加北約外長會議，與此前後與歐盟委員會主席馮德萊恩以及歐盟外交事務最高領袖博雷利會談。在北約外長會上，按照議程，布林肯首先強調中國與俄羅斯引發的嚴重關切，討論『北約2030』，接下來還會討論氣候問題、網絡攻擊、能源攻擊以及反恐問題。

俄羅斯外長拉夫羅夫訪問北京幾乎與布林肯訪歐同時進行，新華社只公布了一條簡短消息，內容不詳，但時間如此巧合，鳳凰網引述文章稱，中俄將就雙邊關係及近期高層交往“對錶”。

與前任特朗普政府單打獨鬥不同，拜登上台後，對華政策強調聯合盟友共同應對。北京對美方的新戰略高度警惕。中國南京大學國際關係研究院院長朱鋒在鳳凰網周日刊出的專訪中這樣解讀：“美國在不斷地拉攏和編織更為強大的同盟體系網絡，這恰恰是中國最大的憂慮和擔心”。

他反問：“如果美國在編織盟友關係，我們往自己身後看，誰是我們的盟友？這個問題恰恰是今天中美戰略競爭中我們最大的戰略脆弱點”。

據美國媒體『政客』報道，美國可能針對新疆“種族滅絕”採取針對中國的制裁措施，時間就在最近幾周之內，而且有可能與歐洲聯手進行。