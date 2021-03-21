英國單日超過87萬人接種新冠疫苗創新高

英國周六一天為84萬4000多人接種疫苗，創下單日疫苗接種紀錄。英國接種第一劑疫苗人數已超過一半。英國與歐盟因阿斯利康疫苗出貨量問題爭執不休。

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路透社消息，英國周六一天為84萬4285人接種疫苗，創下單日疫苗接種紀錄。英國已有2760萬成年人接種第一劑疫苗，超過英國成年人口的一半，完成第二劑疫苗接種的人數達到220萬。

英國政府周日公布，周六有超過87萬人接種首劑新冠疫苗，這是接種計畫展開以來的最高紀錄。英國首相約翰遜感謝參與打破紀錄的所有民眾。英國衛生大臣漢考克也對這一成績感到鼓舞，他呼籲民眾踴躍接種，保護自已及身邊的人。

另外，在感染方面，過去一日新增5312人確診，33人死亡，死亡病例是去年10月初以來的新低。英國累計有超過431萬人確診，超過12萬6千人死亡。

另外，英國國防大臣本·華萊士周日警告，歐盟如果因未先收到訂購的阿斯利康疫苗便暫停讓這支疫苗出口，此舉將"適得其反"。

華萊士在天空新聞網的節目中表示，"全世界都在看"歐盟如何回應阿斯利康的疫苗供應短缺問題，這關乎歐盟當局的聲譽。

歐盟委員會主席馮德萊恩此前表示，歐盟在新冠疫苗出口問題上可能會採取更多限制，保證成員國公民有足夠的儲備應對第三波疫情。馮德萊恩威脅可能對阿斯利康疫苗祭出出口禁令，除非阿斯利康承諾在今年第一季出貨9000多萬劑給歐盟的英國藥廠提供更多疫苗。

華萊士說，如果試圖在疫苗生產方面"各自為政或築起城牆"，將傷害到英國和歐洲人民。他表示，此舉會"適得其反"。"因為我們知道，疫苗的生產和製造需要合作。"

英國與歐盟因阿斯利康疫苗出貨量問題爭執不休。一方面英國推廣接種成績斐然，另方面歐盟接種計畫推展卻困難重重，加上又冒出第三波疫情，民眾生活再受限制。

英國政府周末宣布疫苗接種計畫"大獲成功"，英國接種第一劑疫苗人數已超過一半，但歐盟疫苗接種則進展緩慢。馮德萊恩說，阿斯利康承諾的第一季出貨量目前為止僅交貨30%。這家藥廠卻能履行英國合約的出貨量，使歐盟感到不滿。

阿斯利康將此歸咎於他們在歐盟地區的工廠生產拖延。英國政府則強調，他們獲得的疫苗來自歐洲大陸以外多個供應源。

法國衛生部周日通報的統計顯示，法國周日一天內有5萬6417人接種了疫苗，接種第一劑疫苗人數達620萬，完成第二劑疫苗接種的人數達到250萬。