阿拉斯加 中方的表現不可理喻 ？

中美對話失敗了，這是毋庸置疑的。會散了，留下了一些疑問。觀察人士認為，對話結果，美中雙方其實早就預料到了，但是，失敗到這種地步，恐怕很難預料。後果，更難預料。

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美方把話說在前頭

說早就預料到了中美對話不會成功，因為美國自從確定這次在其本土展開兩大超強對話後，就定下了框架：在美國本土談；否認這是中方所說的戰略性對話；否認這是還會有後續的對話，有沒有後續，要看中方有沒有實質性行動，種種。

在距離對話開幕不到24小時，美國國務院宣布制裁24名在美國眼中涉及破壞香港自治的中港高官，最後這一着，對話會開幕後從楊潔篪的發言中才感覺出它引發的效應，北京很憤怒。

就是說，華盛頓有備而來，一切都是公開的，把話說在前頭，姿態非常強硬。是的，這是兩超強在拜登時代第一次接觸，但是，美國是有條件的。

美國在做出中美對話的決定後，緊接着就有兩個大動作：

一個是拜登總統主持的包括日本、澳大利亞及印度在內的四方聯盟峰會，峰會主題，地區安全，目標直指中國。

一個是在對話前美國國務卿布林肯與美國國防部長奧斯汀緊鑼密鼓訪問日韓。在東京2+2對話會上，美日最後發表的聯合聲明可謂很強硬，很罕見，強硬，點名批評中國，罕見，因為日本通常極少公開抨擊中國，從新疆、西藏、一直批到香港、台灣，然後抨擊中國在東海在南海的擴張。

美日聯合聲明，制裁中港高官，都發生在對話會前24小時，美國擺好了姿態，把該說的說出來，把該做的做了，中方已經接到了通告。

中方為什麼要去阿拉斯加

那麼，在中國這方面這時候其實面臨著一個嚴峻的選擇，美國開出的條件這麼高，把這次兩強對話的重要性貶得那麼低，美國在世人面前一次一次地揭露中國人權問題，中方代表團難道還要去美國赴“鴻門宴”嗎？

中方的憤怒是顯而易見的。中方在看到美日聯合聲明後，對日本進行了咒罵式地抨擊，指其“狼狽為奸”，“附庸美國”等等，好像日本背叛了老朋友似的。在美國公布制裁24名中港高官後，中方也進行了嚴厲的抨擊。

但是，中方還是決定了要去阿拉斯加。

為什麼，有分析人士認為這與特朗普時期美中關係劇烈對峙，拜登上台後出現短暫的喘息空間有關，中方不是不清楚美國兩黨對中國有高度共識，就連親北京的學者也認為中美對峙會越來越嚴重，但北京一直對拜登政權抱有某種期望，哪怕是微弱的希望，獲得喘息，以時間贏得空間。

中國還沒有到完全擺脫美國的時候，北京一方面覺得自己很強大，但一方面也覺得自己還不夠，這從習近平幾周前一方面說時與勢在中國一邊，一方面警告美國是中國頭號威脅可知。

楊潔篪去年七月赴夏威夷與布林肯前任蓬佩奧對話，結果是災難性的。這次對話，這是與美國拜登政府的首次對話，不可錯過，能爭取多少算多少。

親北京的媒體透露，北京雖然對這次對話不報太大希望，但希望這是一個開頭，希望有後續，這就是華爾街日報披露出來的中方希望拜登與習近平在四月份的一場峰會見面，中方還希望通過對話取消特朗普的對華關稅。

中方對拜登政府似乎有種向好的理解，比如，拜登在宣誓就任後幾小時，提到他與習近平以前的交往，官媒就有不少渲染和猜測，拜登與習近平雖然很晚才通電話，但是一打兩小時，似乎也很特殊。但是，中方似乎忽略了拜登與奧巴馬時期那個副總統拜登已判若兩人。

他說習近平根本不懂民主，這句話其實很嚴重，拜登說普京是劊子手，這句話也很嚴重，給人感覺，拜登對威權統治者其實很強硬，中方似乎忽略了這些信號。

在對話開場，中美雙方發生激烈爭執後，有分析稱中方是有預謀的，就是要利用這樣一個場合，向美國挑戰，換句話說，中方就是要砸鍋，這似乎不太合乎邏輯？

另一種解釋似乎更站得住腳，對北京來說，確保首次對話會進行，本身就是一個勝利，無論如何，哪怕忍氣吞聲，也要與會。

楊潔篪為什麼會爆發

問題可能就出在北京忍到最後一刻的時候終於忍不住了？

對話會開場白，約好各自講兩分鐘。布林肯一開場就很強硬，直指中國正在破壞規則，威脅全球穩定，布林肯再次強調中國在新疆、香港、台灣的不良行徑等等，其實，布林肯自從被拜登提名，在國會聽證時稱中國構成21世紀最重大的地緣政治挑戰，表述前後大體是一致的，聲調一直很高，中方難道會感到猝不及防呢？唯一的解釋是，一根稻草壓倒了駱駝，中方跑到冰天雪地的阿拉斯加，或不希望在開幕式開場白，當著眾多記者的面，再遭一次“剝皮”，中方是最重面子的，現在面子全失。既如此，不顧一切反擊。

布林肯和沙利文各自講了兩分多鐘，楊潔篪一上來就講了17分鐘，布林肯和沙利文也沒料到。楊潔篪逐一批駁布林肯和沙利文的說法，關鍵的有幾點，第一，美國無權干涉中國內政，這指的是新疆、西藏、香港及台灣問題。第二，美國在人權問題上並不怎麼樣，先說說非裔遭殺害的問題，自己管自己，不要責怪中國了。第三，美國是“網攻冠軍”，第四，美國的價值觀，不代表西方的價值觀，更不代表全世界，不要再吹噓美國的民主了。這等於間接地告訴美國，中國要在世界上開闢另一條路，中國路線也在世界上有市場。

王毅也講了四分多鐘，加上翻譯，兩人說了三十分鐘，布林肯因為覺得中方嚴重超時，為公平起見，讓記者們留下來，自己需要補充發言，他主要講的是他聽到的與楊潔篪描述的恰恰相反，國際社會對於美國重返世界還是很歡迎的。沙利文則從另外一個角度回擊楊潔篪，就是說美國即使有了問題，也會不斷總結調整，從而進步。

兩人講完了，請記者離開，中方也要補充發言，但美方認為，中方已嚴重超時，如果繼續補充，中方將繼續超時，又是另一種“不公平”，結果楊潔篪後面講了一些話，火氣很大，包括“我們把你們想得太好了，我認為你們會遵守基本的外交禮節”，“美國沒有資格居高臨下同中國說話”，“你們沒有資格在中國面前說，你們從實力的立場同中國談話”，以及“中國人不吃那一套”等等。

楊潔篪的這番話很接近習氏風格，似乎把中方，把習近平的心裡話倒出來了。就是要平視美國，平視世界，但是，楊潔篪早早準備好要在這個場合這麼說嗎，習近平授意他在此時爆發嗎？值得打個問號。

為什麼要說“嚴重超時”

楊潔篪的發言具有砸鍋效應，也就是說他差點把對話會場砸了。隨後，開了三次閉門會議，結束時，美方對記者說對話“艱難而直截了當”，中方走出會場不發一言，後來新華社早間新聞稱“有益而有建設性”，中方強調了“核心利益”，雙方似乎都不願重提開場白那一幕。

這可能解釋為什麼中方在開場白之後的吹風會上強調“美方嚴重超時”，因為強調了美方嚴重超時，就帶出了美方的做法“不合外交禮儀”，然後可進一步指責美國“挑起了事端”，把責任全砸在美國身上。

如果楊王早準備要砸鍋，不是正好藉著記者雲集的國際場合達到了目的嗎，何必找這麼一個“嚴重超時”的借口，而且後來美國媒體計算顯示，嚴重超時的是中方，不是美方，而且，網易第一時間公布了中美開場白差不多全部內容，後來從網上消失了，為什麼？

中國代表團的初衷是砸鍋嗎？楊潔篪是奉習近平之命來下戰書的嗎？這是一個問題。如果不是，楊潔篪的反應是爆發性的，既然已經爆發，就一不做二不休，狠狠打擊對方。楊潔篪應知道，這樣做，在中國國內是有市場的，這從他說的諸如“中國不吃那一套”已經成了網絡經典，已經被製成紅色襯衫可見一斑。但後果如何，中美關係從此走上什麼路？就很難說了。

因此，有分析人士認為，從中方要把嚴重超時強加於美方來看，中方是想以這一借口來淡化被美方形容為中方故意“作秀”和“表演”，是想把對話失敗的後果砸在美國“挑起事端”身上。然後以激起的愛國主義狂潮來掩蓋萬里迢迢來到阿拉斯加，空手而歸的慘敗？

如果是這樣，楊潔篪和王毅是否可能把事情做大了。

因為後果難測，德國『商報』就此評論，“美中關係邁入新的冰河時代”，美國之音報道稱：楊潔篪發飆阿拉斯加或給美國對華政策增添新的變數，有網友擔心，憤怒的美國將很快從中國的對手變成中國敵人。中國不會從中撈取什麼好處的。