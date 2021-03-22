邦達茲 : 如我明天去中國 肯定得不到簽證

此前法國媒體指責中國駐法大使館辱罵了法國戰略研究基金會研究員邦達茲邦達茲(Antoine Bondaz)C邦達茲3月22日接受了《法國星期日報》記者的專訪。專訪中邦達茲表示：北京當局在試探法國政府；法方應該指明不是沒有界限的，某些言辭已經觸及到了極限。

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法國學者邦達茲3月22日接受《星期日報》專訪全部內如如下：

記者問： 為何您被中國駐法大使館作為攻擊目標？

邦達茲：因為我在媒體和社交網上比較活躍，在這些平台上充分表達了自己的看法。我是少數會對他們直截了當的人，所以他們反駁時會更容易些。我們對一些事情不應該保持緘默；我有我的論據。我不希望他們把那種語言元素強加給我們。我也希望我們能夠像任何主題一樣來討論中國議題。

記者問：是中國的外交更強硬了還是一個孤立的事件？

邦達茲：這與中國駐法大使盧沙野個人有關。中國政府某些言論也有更具攻擊性，但中國駐法大使很特別。他極大地誇大了中國的活力。他與其他駐外使節不太一樣，特別是其他駐歐的人不一樣。駐法大使對記者、法國地方官員；現在又針對法國學者採取極具攻擊性的言辭。沒有人對此表示支持，政界一般對這種事情也是不表態的。在沒有閱讀參議員信件全部內容時，就對“國會訪台團”施加壓力。目前在法國已沒有針對中國的辯論。

記者問：那麼法國官員的“被動”是否可以表達您感受到的“有罪不罰”的現象？

邦達茲：當然是這樣。您看到“法中協會”說什麼了嗎？當然不是讓法中協會去批評北京當局，這不是他們的職責，但至少要提醒大家，有一個辯論的框架，也應該尊重辯方。

記者問： 您是否擔心這次碰撞會對您的工作產生影響？

邦達茲：這不會影響我的日常工作。我的文獻研究是基於中國的報刊，它不會對任何事情產生影響。但如果明天我去申請去中國，我肯定是拿不到簽證的。可笑的是，中國大使館在聲明中呼籲實現民主自由，實際上它在盡一切努力避免辯論。我只是一名學者，既不是官員也不是從政者。我在分析一些情況，我批評的是使館某些不可接受的行為。我只希望中國成為自由和理性辯論的主題。而當前，在法國有關中國議題的辯論都被大使館“插上插銷”。

記者問：政府有沒有支持您？

邦達茲：我不想談論和外交部的互動。我認為法國當局採取任何形式的反應都是重要的。如果是俄羅斯或美國使館做出同樣的事情，這是絕對行不通的。而中國正在試探我們。我們應該說明是有界限的，而且已經觸及到了極限。