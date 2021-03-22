220艘海上民兵船懟菲律賓？中國說漁船避風而已

菲律賓日前發現220艘中國海上民兵船一齊現身南海，要求中方召回這些船隻。中國駐菲律賓大使館今天聲稱，當時是中方的漁船在避風，沒有海上民兵船，且當地海域是中國南沙群島的一部分。

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菲律賓質疑民兵船現身南海，中國使館今天說：漁船避風。據中央社報道說，中國駐菲律賓大使館今天透過微信公眾號首度證實，這一事件發生在南沙群島的牛軛礁附近海域。但中國館方宣稱，牛軛礁是“中國南沙群島的一部分”。長期以來，中方漁船一直在該礁附近海域捕魚。近期由於海象原因，中方一些漁船在牛軛礁附近避風，“這很正常，沒有所謂中國海上民兵船”。

中國館方又說，任何“無端揣測”都是無益的，希望有關方面“理性看待”。

據該報道，菲律賓政府一個跨部門工作小組20日表示，菲國海岸防衛隊（Coast Guard）報告，7日在南海發現約220艘船隻列隊停泊在該海域一處礁石附近，這些船隻是由中國海上民兵人員操控。菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）21 日則呼籲中國當局，召回在有爭議南海海域出現的220艘中國民兵船，並指這些民兵船的存在“顯然是將這個地區軍事化的挑釁行動”。據羅倫沙納指出，菲律賓呼籲中國停止這項“入侵行動”，立即召回這些侵犯菲國海洋權和侵入菲國主權領土的船隻。