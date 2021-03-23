法國外交部等待盧沙野儘快履行遭召見
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法國外交部今天敦促中國駐法國大使盧沙野儘快到法國外交部履行受召見程序。法國外交部昨天發出召見中國大使通知，召見盧沙野前往法國外交部就盧沙野以及中國大使館連日多項激進言辭作出解釋。關於法國外長召見盧沙野的具體日期說法有模糊，中國駐法國使館昨天的推特公告說，大使盧沙野昨天日程安排沒時間，翌日即星期二前往法國外交部就新疆制裁議題和法國議員訪台議題向法國方面質詢。法國方面今天確定，召見定於今天星期二。法國外交部官員在法國媒體稱，希望盧沙野儘早履責回應召見。
據法新社今天報道稱，法國希望中國駐法國大使儘早前往法國外交部履行接受召見事宜。據法國歐盟事務副部長克雷芒博納今天早上接受法國國內電台採訪時說，他不相信因日程安排能夠成為拒絕理由，而且這根本行不通。博納說，法國與歐盟都不是門前擦腳墊。只要有召見，作為大使，就得前往外交部聽召。
法國外交部昨天表態不接受中國大使以及中國使館連日來針對一名法國學者以及法國議員施發不可接受言論。法國外交部確指星期二召見中國大使。中國大使提出日程安排理由，拒絕這一召見。博納稱，法國等待盧沙野今天儘早履行召見。
據中國駐法國使館官方網頁星期一晚間推文說，大使盧沙野今天日程安排繁忙原因，明天可以前往法國外交部同法國方面就歐盟對中國個人及企業制裁以及與台灣相關議題進行磋商。
中國大使以及中國使館連日對法國一名戰略研究機構學者安托萬·邦達茲使用俚俗詞語包括小流氓，發瘋的鬣狗，意識形態魔獸進行攻擊。
據法新社說，法國對中國昨天報復性制裁歐洲聯盟10名議員與學者，其中包括一名法國議員，以及歐盟4個機構的決定，表示不能接受。歐盟昨天推出決定，制裁在新疆侵犯維吾爾人人權的4名中國新疆地方官員以及新疆生產建設兵團公安部門。