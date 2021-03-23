中國/法國

法國外交部等待盧沙野儘快履行遭召見

中國駐法國大使盧沙野 資料照片 AP - Sean Kilpatrick

作者： 小山 5 分鐘

法國外交部今天敦促中國駐法國大使盧沙野儘快到法國外交部履行受召見程序。法國外交部昨天發出召見中國大使通知，召見盧沙野前往法國外交部就盧沙野以及中國大使館連日多項激進言辭作出解釋。關於法國外長召見盧沙野的具體日期說法有模糊，中國駐法國使館昨天的推特公告說，大使盧沙野昨天日程安排沒時間，翌日即星期二前往法國外交部就新疆制裁議題和法國議員訪台議題向法國方面質詢。法國方面今天確定，召見定於今天星期二。法國外交部官員在法國媒體稱，希望盧沙野儘早履責回應召見。