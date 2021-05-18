女兒病危 北京維權律師唐吉田要求前往日本照顧被“踢皮球”

北京維權律師唐吉田在東京求學的女兒因結核病4月30日住院以來身體虛弱，除了結核病之外，她的右腦腫脹，腦積水以及心膜積水，病狀十分嚴重。唐吉田律師期待能夠前往日本照看但卻無法獲得當局的正面回應。

廣告 繼續瀏覽後續

據唐吉田律師本人向法廣介紹，他所在的北京東城區國保試圖與上級聯繫，但卻無果而終，他被告知應該與吉林老家的公安部門聯繫，而吉林公安從未參與對唐吉田的管控工作，因而他本人正在考慮聯繫北京市公安局，甚至中國公安部，無論如何設法前往日本照顧女兒，他呼籲北京當局本着人道原則，保障他作為中國公民最基本的權利。

2010年，唐吉田因推動律師協會直選及協助法輪功學員，被當局吊銷律師執業證。從此一直受到當局的“邊控”，以往曾嘗試闖關但未能成功。2017年他原本打算到香港求醫，但在深圳羅湖口岸被攔截，以“可能危害國家安全”為由，禁止出境。

唐吉田是中國大陸知名維權律師，曾經為土地遭非法徵用的受害者、法輪功信仰者、捍衛言論自由、捍衛公民政治權利以及其他弱勢群體維權。他於2009年、2010年、2011年、2013年、2014年多次被非法拘押。

2014年3月下旬，唐吉田和其他三名維權律師受家屬委託前往黑龍江建三江青龍山農場的洗腦班（即所謂的“法制教育基地”），尋找失蹤的法輪功學員，四名律師和當事人家屬也被抓捕，引發了著名的“建三江事件”。

四名律師被綁架後均遭酷刑，唐吉田被打得十根肋骨骨折，牙齒被打斷，王成律師胸骨骨折，江天勇律師胸腹部滿是瘀傷，八根肋骨骨折，張俊傑律師脊柱橫骨被打斷裂。2016年唐吉田還遭到離奇車禍，身體被摧殘得更嚴重。