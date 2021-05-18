消息說特斯拉在中國又闖禍

媒體報道稱特斯拉又出事故，昨天在浙江發生碰撞事故，撞倒2名交通警察，一位不幸殉職。目前尚不清楚事故責任是駕駛失誤還是汽車技術問題。特斯拉官方對此次事故亦表示慰問，並強調在得到消息後，第一時間和各相關部門聯繫並彙報情況，將全力配合調查，在事故調查結果公布前，不會再對外發聲，以警方鑒定及事故調查結果為主。

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據聯合新聞網今天引述消息報道說，特斯拉在中國又闖禍：撞倒2名警察，一名不幸殉職。

該報道稱，昨天（17日）在浙江有一台特斯拉發生碰撞事故，撞倒2名交通警察，一位不幸殉職；根據浙江省台州市公安局交通警察局官方微博發布的通報，下午大約17時15分陳姓駕駛著特斯拉行經路橋螺洋街道104西複線高架橋時，撞上正在現場處理交通事故的2名警察，其中一名傷勢過重，最後送醫不治，陳姓駕駛因涉嫌交通肇事罪已被警方拘留。

所幸，另一名交通警務人員已脫離生命危險，目前，台州警方正依法全面展開現場勘查、調查詢問和肇事車輛檢驗鑒定等工作，同時對殉職員警家屬和受傷警務人員進行慰問。

據新頭殼消息說，而特斯拉官方對此次事故亦表示慰問，並強調在得到消息後，第一時間和各相關部門聯繫並彙報情況，將全力配合調查，在事故調查結果公布前，不會再對外發聲，以警方鑒定及事故調查結果為主。