深圳無地震 賽格大廈卻搖晃引恐慌

由於不明原因，樓高75層的深圳賽格大廈今天下午出現搖晃，當地當局緊急撤離樓里的人群，法新社說，沒有地震，但搖晃原因不明還是引起了恐慌。

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據法新社說，賽格大廈於2000年完工，是深最具象徵意義的建築之一，深圳與香港接壤對望。該建築高聳入雲，樓高291米，樓里擁有巨大的零件和電子產品市場。

深圳應急管理辦公室在微博官網說，正在“核實摩天大樓的搖震晃動原因”，但同時指出“今天沒有地震襲擊深圳這座城市”。

據當局說，賽格大廈是在今天下午1:50左右震蕩搖晃。這些震顫立即引起了恐慌的場面。

在社交媒體上發布的圖像顯示，數百人從建築物周圍逃跑。

賽格大廈位於深圳市中心，以其寬敞行人大道而聞名，街道兩旁遍布商店和購物中心。

賽格大廈也是世界上最高的鋼筋混凝土製式的摩天大樓。而世界最高的摩天大樓中有五座位於中國，包括擁有128層，高632米的上海塔。

但是自去年以來，中國禁止建造超過500m高的建築物，此前北京等一些城市已經實行了這一限制。

法新社說，中國從未有摩天大樓倒塌過，但是由於有時建築標準不嚴格，較小的建築物已經有倒塌的記載。2020年3月，福建省一家被徵用作為新冠病毒隔離場所的酒店倒塌，造成29人死亡。

據中央社今天報道稱，樓高75層的深圳賽格大廈下午出現搖晃，大批民眾撤離，但當時並無地震，相關部門正在核查搖晃原因。賽格大廈是目前世界最高的鋼管混凝土結構大廈，有專家認為可能是共振現象造成。

根據深圳市應即管理局，今天下午1時50分許官方獲報，深圳市福田區華強北街道賽格大廈出現搖晃。經查看並分析全市各地震監測台站資料，深圳市未發生地震。

深圳特區報引述中建科工華南大區總工程師陸建新說，若沒有地震，賽格大廈出現這種情況是“不太正常”的。從目前掌握資訊看，這是一種偶然的頻率的巧合，就是共振現象。但真正的原因還是要以權威部門發布的資訊為準。

從網上流傳的影片畫面來看，這座大樓當時搖晃明顯。澎湃新聞引述撤離者說，和地震的感覺不一樣，就是椅子有明顯晃動，如果靠在大廈的柱子也會感覺明顯的晃動。

據該報道，賽格大廈即賽格廣場（SEG Plaza），由深圳賽格集團投資興建，位於知名的電子產品商圈華強北，是當地的摩天大樓，總高度355.8公尺，實高292公尺，地上75層，地下4層，總建築面積達17萬平方公尺。

中央社引述中國證券報報道稱，事發當時，大批市民、商戶從現場撤離。目前賽格大廈已不搖晃，但現場不準進入，目前大廈已經停市，何時復市尚不清楚。證券時報網指出，賽格廣場是中國最主要的比特幣等加密貨幣礦機銷售地。2017年，比特幣經歷了一輪暴漲行情，賽格廣場的礦機賣場人氣鼎盛，許多原本售賣組裝電腦的門店都改裝成為礦機店。