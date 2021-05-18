蘋果向中共低頭：應用程式不出現北京不喜歡的內容並向北京提供中國用戶資料

《紐約時報》刊出報導，指蘋果公司向中共低頭，保證北京不喜歡的內容不在應用程式出現，並且配合中國的《網絡安全法》，將中國用戶個人資料存進中國數據管理中心，把數據交給中國政府。

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《紐約時報》17日引述蘋果公司現任和前任員工指出，過去20年，蘋果手機靠着中國躍居全球市值冠軍企業，蘋果幾乎所有產品都在中國組裝，大中華地區占蘋果營收比例約1/5，中國政府以此要挾蘋果公司，放棄保護公民自由與隱私的形象。為了迎合中國市場，蘋果甚至刪去“產品由蘋果公司加州設計”的字樣。

蘋果工程師和獨立資料安全專家說，上述讓步將造成蘋果幾乎不可能阻止中國政府訪問中國用戶的電子郵件、照片、聯繫資訊、行事曆和定位數據。

除了中國用戶個人資料不保，蘋果近年也為遵從中國官方要求，移除大量出現“敏感內容”的應用程式，包括天安門廣場、藏獨、台獨，等等。只要涉及北京認為的禁忌話題，蘋果就會下架。蘋果禁止中國iPhone使用有關西藏流亡精神領袖達賴喇嘛的應用程式，卻容許被控拘留、虐待維吾爾族人的新疆生產建設兵團旗下單位開發的應用程式供用戶下載。

《紐約時報》報道說，自2017年以來，蘋果中國應用程式商店（App Store）約5萬5000款應用程式消失無蹤，其中多數仍可在其他國家的蘋果應用程式商店找到。

國際特赦組織東亞分部主任貝克林（Nicholas Bequelin）對《紐約時報》說，蘋果協助中國政府控制互聯網，成為中國整個審查機器的重要部分。