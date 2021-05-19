中國軍企：拜登延後兩周生效特朗普投資禁令

美國拜登政府再給投資者兩周時間，來買賣其認為的與中國軍方有關聯的某些企業的證券。政府表示，需要實施延期來打造更加強有力的政策禁止此類交易。據白宮官員說，推遲兩周實施將使政府能夠解決特朗普任內簽發的這一行政令所存在的問題，因為該行政令的起草和執行都“漫不經心”。

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美國再推遲生效中國軍方關聯企業投資禁令兩周時間。美國財政部在其網站上發布通知，稱投資者必須在6月11日1330GMT之前完成相關交易。之前規定的截止日期是5月27日。

據路透社報道稱，拜登政府一直在審視美中政策的許多方面，包括前總統特朗普針對某些美國稱與中國軍方及情報機構有關聯企業實施的投資禁令。一名政府高官稱，白宮對這一問題深感關切，推遲兩周實施將使政府能夠解決特朗普任內簽發的這一行政令所存在的問題，因為該行政令的起草和執行都“漫不經心”。據該官員表示，新政策一旦完成，將“強化我們禁止美國對中國軍方、人工智能和其他安全裝置進行投資的能力。”

路透社說，中國領事館暫未回復置評要求。

至少有八家公司被列入黑名單。其中一家--手機生產商小米對此提起上訴，美國國防部已同意將其從禁令名單中剔除。

3月一位聯邦法官暫停將小米列入黑名單，稱美國政府將其納入禁令的程序存在“嚴重缺陷”。該法官後來也叫停對中國地圖技術公司籮筐技術的投資禁令。小米是受到特朗普針對、被指與中國軍方有關聯的中國主要科技公司之一。另一家智能手機和電信設備製造商華為也在2019年被納入出口黑名單，不得接觸源自美國的關鍵技術，該公司設計自主芯片及向外部供貨商採購零部件的能力受到影響。

這些措施嚴重損害了華為的智能手機部門。

路透社報道稱，美國國防部還對中芯國際採取了類似的限制措施，該公司是中國推動國內芯片產業發展的一個關鍵。