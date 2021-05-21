深圳摩天大廈連續三日晃動後緊急關閉

象徵“深圳速度”，位於緊鄰香港的深圳地標性建築賽格大廈，5月18日令人意外晃動，19日，20日連續出現晃動，21日只好緊急關閉調查原因。賽格大廈晃動，也引起海外輿論關注。

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當年譽為美談的“2.7天蓋一層樓”，創下“深圳速度”，向中國國慶50周年獻禮的這一建築，如今引發嚴重質疑。

賽格廣場大廈坐落在繁忙的深南中路與華強北路交彙處，1999年落成，大廈總高度355.8米，總建築層79層，地上75層，地下4層，總建築面積17萬平方米。

據聯合早報引述中國媒體報道，18日大樓發生晃動後，官方召集專家會議，最後通報：“經專家現場踏勘和會商研判，賽格大廈主體結構是安全的，內部結構堅固，各種附屬設施完好。”有人總結通報精神是：無異常，安全，晃動與多種因素（風、地鐵、氣溫）相互作用有關等等，讓人們放心。但是第二天，大廈又再發生搖晃。第三天，再次晃動。

法新社報道說，周二在社交網絡傳播的視頻顯示，數百名路人在鬧市街頭驚慌奔走，設法遠離這座高聳的現代化摩天大樓的四周。

美國駐廣州領事館19日就發出警示說，有鑒於“評估安全風險的信息不足”，提醒美國公民避免進入或靠近該大廈附近地區。大廈開發商深圳賽格集團等到20日第三搖後，終於發出通知，自今天（21日）零時起，暫停所有業主、商戶、租戶進出，待相關檢測工作完成後再有序開放。

有報道指出：該摩天大廈曾經是深圳第三高，當年創造出2.7天一層樓的“深圳速度”。深圳八十年代前曾是近鄰香港的一座小漁村，近水樓台先得月，藉著香港地利，以及鄧小平的開放政策，深圳在中國開闢的第一批特區中迅速崛起。

大樓一座接一座崛起，人口幾萬增加到千萬，賽格大廈晃動，引發人們對這一曾創造奇蹟的深圳速度是否可持續發展的質疑。

還有一些批評者認為，當年的深圳速度是不是反科學的，領導一聲令下，大樓拔地而起？某些摩天大樓，為了速度和低成本，結果埋下今天的安全隱患。還有人批評：國內蓋一棟樓房，超過兩年就算爛尾樓了，橋樑也是，幾個月建好，幾年就垮了出事，歐洲修橋，幾年才完工，一百多年依然可以用，國內能嗎？

事件發生後，華中科技大學一篇20年前的碩士論文《深圳賽格廣場建設項目評析》登時走紅，論文作者金典琦指出，當年作為深圳地標建築的賽格大廈，建設中存在部分問題，如邊施工邊修改設計，先施工後設計，設計圖沒做完就開始施工等。

論文還透露，施工中經常出現停下來等圖和按圖施工後又返工修改的現象，這種邊設計邊施工的現象一直持續到賽格廣場的結構工程施工完成。論文還提到，邊設計邊施工造成的最嚴重的一次後果發生在頂部的天線上。在1999年4月8日鋼結構封頂之後，直到同年9月30日才完成天線部分的施工。當大家輕鬆愉快地歡度國慶時，地面行人發現賽格廣場的天線在劇烈地搖擺，當時深圳是風和日麗，只有微風習習，原來天線的設計計算錯誤造成共振。