香港再有44歲外佣今接種疫苗後不治

再有外佣疑在接種疫苗後不治。早上9時許，44歲印佣被發現在何文田欣圖軒2座一單位內昏迷不醒，救護員接報到場將她送往廣華醫院，經搶救後證實不治。據悉，該名外佣來港工作一年多，一直無任何健康問題，亦非長期病患。

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衛生署表示，截至今日（21日）下午4時的過去24小時，衛生署接獲醫管局呈報一宗死亡個案，懷疑涉及接種新冠疫苗後14日內出現的嚴重異常事件。根據報告，該名44歲印佣於5月12日在社區疫苗接種中心接種第二劑復必泰疫苗，接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄，至今日被送往廣華醫院急症室後離世，並沒有臨床證據顯示與疫苗接種有關，醫管局已向死因裁判官呈報個案，又已向醫管局獲取更多資料，並會按既定機制，將個案交由專家委員會進行因果關係評估。

接連有兩名外佣注射新冠肺炎疫苗後死亡，香港外佣僱主關注組召集人徐曉彤指兩宗死亡事件轟動外佣界，特別是今早的事件發生後，不少姐姐在外佣群組對打針表示憂慮，她指不少前去打疫苗的印尼女傭，往往不知自己是否身患隱疾，或體質是否適合注射疫苗，只是姐姐群組中有姐妹表示去打針，她便跟風一窩蜂跟着去打針；有姐妹稱打第一針後不適不再打第二針，她便跟着取消打針，她建議姐姐打針前先驗身。

香港僱傭代理協會主席張結民亦關注事件，他指現時外佣普遍對打針有恐慌，他建議姐姐打針前先驗身，但有印佣反映現時去看醫生面對醫生說廣東話或英語，個別外佣不諳廣東話及英語，在了解醫生診斷時出現困難，他認為印尼駐港總領事館及外佣僱傭公司可提供協助，因為外佣公司一般都聘有印尼語傳譯員，外佣公司可安排傳譯員陪同有需要外佣去看醫生。

早前另一名44歲菲律賓女傭Grace，4月21日在社區疫苗接種中心注射復必泰疫苗，在接種疫苗後18日，在西貢區僱主的住所暈倒，送院搶救，至本月9日離世，成為首名外佣打針後死亡的個案。