布林肯：美國等待朝鮮參與無核化具體行動

即將在本周出訪中東的美國國務卿布林肯周日表示，建立與以色列並存的巴勒斯坦國是解決巴以衝突的“唯一解決方案”。在朝鮮問題上布林肯則說，美國正等着看朝鮮是否希望透過外交手段實現朝鮮半島無核化。

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布林肯在美國廣播公司節目"本周"上表示，建立巴勒斯坦國，可以給數十年來遭受暴力挫折的巴勒斯坦人帶來希望，同時又保持以色列的安全，這是唯一的解決方案。

布林肯稱，以色列與哈馬斯20日停火，對美國能"轉向建設更積極的事物"相當重要。布林肯說："現在必須從處理加沙地帶嚴峻的人道局勢開始，然後是進行重建。他說，最重要的是，讓雙方努力開始真正改善人民生活，讓以色列人和巴勒斯坦人可在同樣安全、和平與尊嚴下生活。布林肯將在未來幾天訪問中東，並會晤以巴雙方官員討論救援工作。

在被問到是否決定解除對伊朗制裁時，布林肯說：美國尚未看到伊朗遵守核協議的具體行動和意願，而這些"具體行動"才能使美國解除部分對伊朗的制裁。

此外，對美國總統拜登21日稱願跟朝鮮領導人金正恩會面，布林肯則表示，美國正等着看朝鮮是否希望透過外交手段實現朝鮮半島無核化。布林肯說，"我們正在等待看平壤是否真的想接觸，決定權在他們那裡"。布林肯表示，達成朝鮮半島全面無核化目標的最佳機會，就是在外交上與朝鮮接觸。

美國總統拜登與韓國總統文在寅上周五會面時表示，願意與朝鮮進行外交接觸。拜登並提到，會在對的情況下，與朝鮮領導人金正恩會面。