歐盟領導人周一峰會將考慮制裁白俄羅斯

白俄羅斯為逮捕反對派人士，下令瑞安航空一架客機轉飛白俄首都明斯克緊急降落事件，繼續引發歐盟及國際社會譴責。目前飛機已經重新起飛，並降落在維爾紐斯機場。歐盟領導人在周一舉行的峰會上將考慮制裁白俄羅斯；北約要求就事件展開國際調查。法國外交部緊急召見白俄大使。

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法新社消息，歐盟負責交通事務委員瓦雷恩( Adina Valean)周日在推特上發文表示，緊急降落在白俄羅斯首都明斯克的瑞安航空客機，已於國際標準時間17點15分，從明斯克機場起飛，飛往目的地立陶宛首都維爾紐斯。但她沒有提及被白俄羅斯當局逮捕的反對派人士普羅塔謝維奇的命運。此前，歐盟要求白俄羅斯當局允許飛機"載有所有乘客"重新起飛。

白俄羅斯總統盧卡申科下令瑞安航空一架由希臘飛往立陶宛的客機，轉飛白俄首都明斯克緊急降落，拘捕機上白俄反對派活動人士普羅塔謝維奇，引起際國際社會譴責。

歐洲議會周日表示，歐盟27國領導人周一將舉行峰會，屆時將討論歐盟是否制裁白俄羅斯。

法國外交部周日就此事件召見了白俄羅斯駐巴黎大使。

北約秘書長斯托爾滕貝格周日發推文表示，"白俄羅斯下令客機轉飛是嚴重而危險的做法"，白俄羅斯必須保證機組人員及全體乘客乘機前往目的地維爾紐斯。他並要求就此事件展開國際調查。

當時這架客機差不多到達立陶宛首都維爾紐斯，在接獲機上有爆炸品的報告後改變方向。白俄派遣一架戰機護送，飛抵首都明斯克。白俄執法人員把機上26歲男子普羅塔謝維奇帶走拘留。

立陶宛總統瑙塞達譴責白俄羅斯拘捕普羅塔謝維奇的行為，要求立即放人。瑙塞達並呼籲國際社會，對白俄政權威脅國際民航的舉動作出回應，確保類似事件不再發生。總統顧問並質疑白俄當局早有預謀，又指白俄情報機關知道誰人在機上。這名顧問又說，普羅塔謝維奇自去年11月以來一直居住在立陶宛維爾紐斯。

歐盟委員會主席馮德萊恩說，白俄羅斯的行為完全不可接受；英國外交大臣拉布警告白俄羅斯總統盧卡申科，他將面臨"嚴重的後果";德國要求白俄羅斯立即解釋；波蘭形容這是國家恐怖主義行為，應該受到譴責。

去年白俄羅斯總統盧卡申科在選舉勝出連任，反對派認為有選舉舞弊，發動民眾示威，當局將普羅塔謝維奇列入通緝名單。