巴斯夫投資中國電池材料合資企業

據德國《經濟周刊》報道，德國化工巨頭巴斯夫和中國鋰離子電池材料供應商杉杉建立了合資企業。巴斯夫由此希望獲得進入中國市場的渠道，並擴大其全球影響力。中國擁有電池材料全球最大市場。

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雙方於5月20日舉行了上海合同簽署視頻儀式。據巴斯夫消息，巴斯夫將持有該合資企業的多數股權。巴斯夫佔比為51%，杉杉能源佔比為49%。

通過合作，這兩家公司希望在中國生產正極材料及其前驅體產品。他們計畫在今年獲得官方部門批准後，在夏末完成交易。總部位於路德維希港的巴斯夫一位發言人表示，巴斯夫將向合資企業投資上億歐元。

巴斯夫會將其在汽車行業的客戶網絡，其全球作業網及其原材料供應戰略夥伴關係帶入企業。巴斯夫公司表示，杉杉是電動汽車和消費類電子產品鋰離子電池材料的領先供應商。杉杉應該能從合作中受益，並從而增強其在中國市場的競爭力。湖南杉杉能源產品覆蓋鋰離子電池正極材料各個主要體系，及相應規格的前驅體產品。杉杉在湖南和寧夏兩地運營四家正極活性材料和正極材料前驅體生產基地，預計在2022年將實現年產能約9萬噸。

通過合資企業，巴斯夫到2022年可提高其全球正極材料年產能到16萬噸，此後還將繼續擴大其產能。