布林肯訪問中東：維護以色列權利 重建與巴勒斯坦關係

正在中東進行訪問的美國國務卿布林肯周二晚間表示，美國支持以“兩國方案”解決以色列和巴勒斯坦衝突，布林肯稱，此行旨在捍衛以色列權利，重建與巴勒斯坦的關係。

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法新社消息，布林肯在結束對耶路撒冷及拉姆安拉訪問前的記者會上表示，我們繼續努力以實現"兩國解決方案"是可能的，這是確保以色列作為猶太民主國家未來，讓巴勒斯坦人建立巴勒斯坦國的唯一途徑。

布林肯沒有詳細闡述作為以巴衝突的傳統調停者美國，未來在這一方面可以發揮何種作用。

此前，布林肯在以色列訪問時表示，美國將全力協助重建遭受重創的加沙地帶，並支持以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯之間的停火，但布林肯堅稱絕對不會讓控制加沙的哈馬斯從援助中受益。

21日開始的停火結束了加沙境內及周邊長達11天的軍事衝突後，被以色列佔領的東耶路撒冷部分地區仍動蕩不安。布林肯中東之行，首站以色列之後還將出訪埃及和約旦。

布林肯與以色列總理內塔尼亞胡召開聯合記者會時鄭重表明，國際提供援助重建殘破的加沙時，美國不會允許哈馬斯從中受益。布林肯在與內塔尼亞胡會晤後重申，美國完全支持以色列的自衛權利。

他稍後在約旦河西岸拉姆安拉會晤巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯。布林肯表示，正如我向阿巴斯主席所表示的，此行旨在兌現美國重建與巴勒斯坦自治政府及巴勒斯坦人民關係的承諾。

拜登政府將要求國會撥款7500萬美元用於巴勒斯坦重建。布林肯還表示，除了7500萬美元外，美國還將向加沙提供550萬美元的緊急援助，並恢復向聯合國巴勒斯坦難民營提供3200萬美元援助款項。