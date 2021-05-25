拜登與普京將於下月十六日在日內瓦會談 討論各項緊迫議題

美國與俄羅斯周二宣布，美國總統拜登與俄羅斯總統普京將於下月十六日在瑞士日內瓦舉行高峰會談，在尋求重建美俄關係的可預測性與穩定性的同時，討論各項緊迫議題。

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這將是拜登上任後首次與普京的面對面會談。路透社消息，白宮發言人普薩基發布聲明表示，在美國尋求恢復美俄關係的可預測性與穩定性之際，兩位領導人將在會中討論一系列迫切議題。

這也是拜登與普京在兩次通話、一次氣候變遷全球領導人多邊峰會接觸後，首度面對面的雙邊會談。

華盛頓郵報報導，會談主題將包括核擴散、俄羅斯介入美國選舉、氣候變遷與新冠疫情。

拜登屆時將提出對俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境集結引發的關注，以及俄羅斯盟友白俄羅斯總統下令迫降一架客機，並逮捕機上一名反對派記者。

華盛頓郵報稱，美國官員不期待這場會談會有突破性進展，也不認為雙方會視此為重設兩國關係的契機；但這可以作為拜登與普亭增進關係、更加了解兩國利益和可能問題所在的機會。

拜登上任後當月二十六日和四月十三日，曾兩度與普京通話，討論議題包括新削減戰略武器條約、俄羅斯網絡黑客問題、俄羅斯提供酬金鼓勵阿富汗民兵殺害美軍、俄羅斯介入二○二○美國選舉，以及毒害俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼等議題。

拜登三月十七日接受電視專訪時，曾指普京壓制俄羅斯反對派，是"劊子手"。美俄關係急速惡化，俄羅斯將駐美國大使召回莫斯科。

在兩度通話後，美國國務卿布林肯和國家安全顧問蘇利文分別與俄羅斯官員見面或通話，為兩國元首面對面會談鋪路。

拜登將在下月十一日到十三日訪英，參加七國集團峰會，十四日前往歐盟總部比利時布魯塞爾，參加北約峰會。隨後拜登將於十六日在瑞士日內瓦與普京見面。