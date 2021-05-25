稱台灣為國家惹怒網民 美國大明星用中文道歉

主演『速度與激情9』的美國影星約翰·塞納（John Cena）因稱台灣為國家而於3月25日凌晨在微博道歉。詳情請聽安德烈介紹：

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職業摔角超級巨星塞納投入『速度與激情9』演出頗受粉絲關注，半個月前，塞納在台灣為這部好萊塢動作片(台灣譯名『玩命關頭9』)上映作宣傳時表示：“台灣將是第一個看到這部電影的國家”。

這部原定5月19日在台上映的影片因疫情延遲，21日在中國大陸公映，但是前面提到的他在台灣說的這段話激起中國網民憤怒。

塞納25日深夜在官方微博播出的中文視頻表示抱歉，他說，因為『速度與激情9』接受了很多採訪，“我在一次採訪中，我有一個錯誤”。他在視頻中說：”你好，中國，現在我必須說，很重要，我愛更尊重中國跟中國人，我很抱歉我的錯誤，對不起，我很抱歉，你必須了解，我很愛很尊重中國跟中國人，再見。“他這段視頻短短時間被瀏覽不下200萬次。

不過，法新社報道說，塞納的道歉似乎並未平息所有網民的怒火。

一位網民以代表全中國的口氣訓斥:“你應該用中文說：‘台灣是中國的一部分’，否則我們不接受”。還有網民批評說“賺着國人的錢政治立場這麼模糊，還跪着看電影啊？什麼年代了”。也有網民覺得大家不要過於“咄咄逼人”。

推特轉發的這段視頻下面，有法國網民則質疑：“這是中國警察在統治世界嗎？”另一位回答：“不，這是錢在說話。”“太悲愴了!

對於美國參議員盧比奧而言：“一個由中共控制美國人可以說什麼不說什麼的世界，一如被夢魘扼住的黑色恐怖，這成了現實”。

『速度與激情9』在中國上映幾日票房大有斬獲，僅上周末已達一億四千八百萬美元。

北京政權對台灣話題極為敏感，一點都不猶豫把國內市場當作向國際超級品牌施壓的武器。

人權問題最好別碰，NBA 等一些奢侈名牌一度因觸及香港話題或其他人權問題遭怒火中燒的中國網民抵制。

這些被稱之為“愛國網民”的一群，說話語氣、表達方式都很“官式”，背後往往有當局的影子。