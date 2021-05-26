澳門警方首以挑釁北京權力和煽暴為由拒批六四集會 申辦團體決上訴

每年在澳門主辦戶外六四燭光晚會的民間組織表示，在舉辦六四集會三十年後，警方首次以晚會內容與北京對六四事件定調不同，公開展示屬於挑戰北京中央公權力和煽動暴力為由，指為「非法」，否決其申請。申請組織的理事長區錦新向本台表示，這是非常嚴重的指控，斥責當局是政治打壓，侵犯澳門人的集會示威權利，表明會上訴。

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澳門民主發展聯委會(以下簡稱「民聯會」)自1989年「六四事件」以來，每年均會在6月4日傍晚起於澳門議事亭前地擺放展板和舉行燭光悼念晚會，只有去年因疫情原因而被警方拒批，但澳門警方今年首次加入政治因素拒絕該會的集會申請。根據民聯會昨(25日)晚在其社交網站上載的帖子和治安警察局的覆函，當局把六四集會視為具有「違法」性質，因為過往集會提及的口號、圖片和文字，，如「追究屠城責任」、「停止政治迫害」、「結束一黨專政」、鼓吹「茉莉花革命」和「零八憲章」等是「煽動顛覆政權及推翻憲制的內容」。

覆函續稱，中國已把1989年的六四事件定性為「反革命暴亂」，目的是推翻中共領導，但集會內容仍以「屠城」、「中共政權禍國殃民」和「中共白色恐怖統治」作出「有悖事實真相的虛假宣傳」，此等內容損害了北京中央政府的威信和公信力，「挑戰中央政府權威，且明顯帶有挑釁性質和誹謗成分」，違反澳門《刑法典》規定和《行政程序法典》的善意原則。

翻查歷史，六四事件由前總書記胡耀邦逝世引發的學運逐漸轉變成爭取民運，最終以解放軍入城、戒嚴部隊驅散在天安門廣場的集會學生及群眾而告終，死傷人數由官方所說的數百人以致其他消息說的逾萬人不等。但掌握最多數據的中國政府不願公開資料，並禁止民間討論和悼念，而作為中國特別行政區的澳門和香港，過去三十一年則仍有悼念的自由。

民聯會理事長區錦新回複本台時表示，這是警方首次以政治理由拒批集會，指控集會「違法」亦非常嚴重。該會聲明，澳門現行的刑法典於1995年訂定，六四集會在刑法典訂定前後均有舉行，從未被指違法，在法律不變的情況下，指和平理性地進行的六四集會違反刑法典條文，明顯是政治打壓六四燭光集會的舉行而羅織罪名，侵犯澳門人的集會示威權利。

民聯會對當局此舉深感憤慨，認為是破壞「一國兩制」的聲譽，嚴重破壞中國塑造澳門為「一國兩制」典範的國策，該會計畫，在短時間內向終審法院提出上訴，以維護澳門居民受基本法保障的公民權利。

澳門警方去年以疫情為由首次拒絕民聯會舉辦戶外六四燭光集會，該會上訴失敗後，活動改在室內進行。