監控行業研究機構報告：海康威視與中國軍方有關聯

華爾街日報今天引述監控行業研究機構IPVM的報告，指出全球第一大監控設備製造商杭州海康威視與中國軍方存在長期聯繫，其中包括與中國武器專家交流、向中國空軍供應攝像頭和無人機。

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華爾街日報報道稱，依照IPVM見到的公開文件和網上數據，海康威視2019年向中國空軍出售無人機和其他附屬設備，在2014年還曾被視為中國軍方的一家頂級供貨商。3月，中國國家電視台播放片段，顯示一名士兵手持帶有海康威視標識的無人機干擾步槍，在零下溫度或高海拔等極端條件下測試設備使用情況。

海康威視的網站還轉載一篇關於該公司的技術可能如何幫助提升中國飛彈、坦克和其他武器系統性能的文章，作者提及與解放軍指戰員及武器專家的溝通交流。《華爾街日報》聯繫海康威視尋求置評後，本月這篇文章從該公司網站上被撤下。

據IPVM報告稱，海康威視與中國軍方合作過，贏得解放軍頂級供貨商地位，還與中國軍方進行過研發合作等。

海康威視發言人表示，像全球很多科技公司一樣，海康威視提供商業設備和解決方案，其中有一些用於一般影片監控用途的產品可能被視作軍民兩用產品，公司不曾針對中國的軍事應用開展研發工作。

去年6月，美國國防部已把海康威視加入黑名單，指其與中國軍方存在聯繫。據悉，這份清單最早由美國國防部起草，1999年的一項法律授權國防部編製一份由中國軍方“擁有或控制”的公司清單，但此前美國歷屆政府從未發布過此類清單。

當時，海康威視已提出抗議，宣稱海康威視不是軍工企業，將其列入這個清單是沒有根據的。