廣東疫情擴大 發疫小區入境澳門須隔離14日 香港未停「回港易」

中國過去一日出現19宗武漢肺炎個案，當中只有兩宗是本地個案，但全在近日疫情有反彈跡象的廣東省廣州市，而該市茘灣區鶴園小區更爆發「茶樓群組」，當局宣布，會一連兩日為全區超過100萬名居民進行檢測；而澳門亦宣布，由今(27日)早起，所有在入境前14天內曾經到過鶴園小區的入境人士，均須在指定地點接受14天醫學觀察。不過，港府未有更改方便在中國居住港人回港後無需隔離的「回港易」計畫，而傳染病專家亦認為，暫時毋須收緊計畫，但須小心核實有關人士的申報資料，以免走漏個案。

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廣東省衛生健康委員會今早公布，昨日兩宗本地病例均來自廣州，另外新增四宗本地無癥狀感染個案，深圳和廣州各佔兩宗。至於輸入個案則有12宗，令該省確診病例增至2427宗。

至於爆發「茶樓群組」的廣州荔灣區，當局昨日宣布，一連兩日為全區逾一百萬名居民檢測，以致大批民眾在檢測站排隊，情況擠迫，但大致暢順。不過，胥着疫情反彈，廣州市內出現接種疫苗人潮，在不同接種點，昨日都有大批市民直接衝過安保防線，湧入站內排隊，希望儘快打針。當局表示，已有811萬人接種疫苗，接種新冠疫苗1080萬劑次，累計有811萬人接種。《廣州日報》報道，疫情警示比任何專家和政府倡導都有效。

在香港，港府未公布會否收緊廣東省的「回港易」計畫，只是說，會一直與中國內地當局就兩地疫情防疫措施緊密溝通聯繫。根據前(25日)日起生效的機制，「回港易」計畫按中國衛健委的名單落實，即港人在抵港前14日內曾逗留名單上的中或高風險地區，不可經「回港易」免檢疫入境。而最先確診的75歲老婦居住的荔灣區龍津街錦龍彙鑫閣現屬中風險地區，但廣東省「回港易」暫未受影響。

呼吸系統專科醫生梁子超今早在電台節目中表示，廣東省目前出現兩個傳播鏈，分別源於深圳的貨櫃碼頭及荔灣區懷疑變種病毒輸入個案，後者雖導致其家人及曾經光顧的食肆的食客確診，以致海珠區亦出現病例，但傳播鏈相對清晰，不算小區廣泛爆發。他不評論香港是否需要收緊或暫停廣東省「回港易」，但指出，港府需要確保獲得足夠信息以評估分區風險，包括如何核實申報，否則可能出現走漏個案。

香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，目前難以評估廣州疫情對香港的風險有多大，但認為暫時毋須收緊或暫停廣東省「回港易」計畫。他補充，如果當地進行徹底及嚴格的封區檢測，而未來一至兩星期未有新的確診個案或群組爆發，可以視今次個案為單一事件；相反的話，兩地政府便須考慮調整「回港易」計畫等安排。