香港或推大刑伺候 阻嚇港人紀念六四集會

香港保安局局長李家超呼籲市民不要參加未經批準的集結，相關活動就是未經批准集結，任何人不應參與、宣傳或者公布有關活動，否則就是違法。李家超警告，香港法庭最近就兩宗公共活動的判決案，清楚顯示參與未經批准集結，不論暴力與否，都屬犯法，最高可被判刑5年。

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香港官員籲市民勿參與六四集會，最高判5年。據中央社今天報道稱，在香港警方禁止支聯會舉辦今年的“六四”遊行及燭光晚會後，保安局局長李家超呼籲市民不要參加未經批準的集結；民主黨則相信，市民將會以自己的方法悼念“六四”。

李家超向媒體表示，當警務處處長決定反對遊行或集會後，相關活動就是未經批准集結，任何人不應參與、宣傳或者公布有關活動，否則就是違法。他說，法庭最近就兩宗公共活動的判決案，清楚顯示參與未經批准集結，不論暴力與否，都屬犯法，最高可被判刑5年。

據民主黨主席羅健熙向媒體說，支聯會、民主派人士及不少市民對“六四事件”情感強烈，不論支聯會最終有什麼抉擇，相信香港市民都會用自己的方法悼念“六四”。

香港市民支援愛國民主運動聯合會今天公布，中午收到警方通知，對方以預防及控制疾病法令為由，反對支聯會計畫於5月30日舉辦的“毋忘六四”大遊行，以及6月4日在維多利亞公園舉辦的“六四”燭光晚會。

警方連續第2年以防疫為由，禁止支聯會舉辦六四燭光晚會，此前已經連續31年半此集會。

據中央社報道稱，香港支聯會今年稍後計畫舉辦的“六四”燭光晚會遭到警方發出反對通知書，支聯會準備就此提出上訴。

香港市民支援愛國民主運動聯合會公布，中午收到警方通知，對方以預防及控制疾病法令為由，反對支聯會計畫於5月30日舉辦的“毋忘六四”大遊行，以及6月4日在維多利亞公園舉辦的“六四”燭光晚會。支聯會表示，將會依法向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴，期望委員會儘快安排上訴聆訊，讓市民可以在合法及安全的情況下悼念“六四天安門事件”。

據該報道，警方去年也曾以防疫為由，禁止支聯會舉辦燭光晚會，這也是支聯會31年來首次未能依法舉辦這項集會。