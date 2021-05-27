19歲重慶青年王靖渝27日被阿聯酋釋放後返回土耳其

19歲的重慶青年王靖渝2021年5月21日貼出他在飛機上自拍的照片。（王靖渝推特）

19歲重慶青年王靖渝因質疑有關中印邊境陣亡士兵的中國官方說法而遭跨境“追逃”，在前往美國在阿聯酋轉機時被抓。各界關注下的王靖渝5月27日發推說：他被阿聯酋釋放，返回土耳其。

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5月27日迪拜時間下午1點51分，王靖渝在推特發文表示，自己已經恢復自由，脫離危險，並向關心他、幫助他的朋友們致謝，並感謝白宮和美國國務院的不斷交涉使他恢復自由，否則他現在已經在中共的黑監獄中遭受折磨，

王靖渝貼出他在飛機上自拍的照片顯示：他腳上還穿着迪拜監獄的拖鞋。王靖渝在推文中披露，此前一天晚上，他被套上頭套轉移到其它監獄，當地時間10:00左右未經任何說明，他直接被押赴機場，直接送上前往伊斯坦布爾的飛機。但迪拜警方拒絕歸還他所有的個人物品，甚至衣服、鞋都不歸還，導致他現在還穿着“監獄拖鞋和破爛衣服”！

在王靖渝獲釋數小時前，美聯社曾經詢問美國國務院，美國國務院回答說：“我們對中國境內的侵犯人權行為感到震驚，並呼籲（中國）當局尊重其公民應享有的基本自由，這與中國的國際義務和承諾相符。”

但回到伊斯坦布爾的王靖渝的狀況仍然令人擔憂，幫助他的在美友人郭寶勝在推特表示，土耳其當局以王靖渝沒有提前申請為由扣留了他的護照。

王靖渝是在4月5日在迪拜中轉去美國的時候被阿聯酋警方抓捕，與外界失去聯繫。直到5月20日，王靖渝通過聯繫大紀元記者發出呼救，才使得外界得知他被關押在迪拜監獄裡已經1個半月，中國警方欲將他遣返回中國大陸，但他拒絕。隨後王靖渝在監獄中接受了多家海外媒體採訪，友人也奔走請求美國政府伸出援手。美國對華援助協會會長傅希秋曾經在推文中告知說：“不要擔心，下午緊急溝通白宮和國務院後，美國政府已經開始行動干預了！”

王靖渝貼出他在飛機上自拍的照片。（王靖渝推特）