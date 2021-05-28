中國再促法國努力 解凍中歐投資協定

中國政府要求法國行動起來解除對中歐投資協定的凍結，使這項投資協定儘快得到歐洲議會批准。法國政府也告知，在中國解除對歐盟機構與議員等制裁之前，巴黎拒絕作出這樣的努力。中國今天呼籲歐洲聯盟放棄對抗的態度。歐盟沒有消息確指只要中國解除對歐洲制裁，歐洲議會就會再表決批准歐中投資協定。

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據法新社今天自巴黎報道稱，中國與法國兩國政府周四表示，中國要求法國為批准中歐投資協定而努力，而巴黎拒絕在中國解除對歐洲議員的制裁之前這樣做。

根據中國商務部的一份聲明， "中歐投資協定是一個平衡的、高水平的、雙贏的協定，我們希望法國積極推動該協定，並為該協定儘快簽署和生效而努力，" 該聲明報告了法國對外貿易部長Franck Riester和中國商務部部長王文濤在本周二曾舉行視頻會議。

法國部長Franck Riester向法新社證實了這次會議，並補充說他已經 "重申了法國和歐盟在此問題上的立場"。據Franck Riester稱，“中國對歐洲議員的制裁是不可接受的，有這個制裁存在，批准投資協議的過程中不可能取得進展，正如歐盟委員會最近所說的那樣。我已經向我的中國同行表明了這一點。”

Riester向法新社發出一份書面聲明。 Riester還強調了法國和歐盟對新疆地區人權狀況的關切"。據人權組織稱，那裡有超過一百萬的穆斯林被關在政治再教育中心。

法新社說，負責歐盟27個成員國貿易政策的歐盟委員會，在多年的僵局之後，於2020年底與北京達成了一項令人驚訝的投資協議。

歐盟在3月份因新疆局勢而對中國實施了制裁。北京以制裁歐洲多個議員、學者和德國智囊團MERICS作為報復。在這種情況下，歐盟委員會副主席瓦爾迪-東布羅夫斯基斯在5月初告訴法新社，他的部門為批准投資協議所做的努力已被 "暫停"。

周五，北京呼籲歐盟放棄其 "對抗 "的態度，此前歐洲議會投票凍結了該協議的批准程序。

據法國部長Riester說，在中國和法國部長視頻會晤期間討論的其他問題， "包括法國企業公司在進入中國市場時面臨的許多障礙。"