台灣官方：BNT要求將「我國」改為「台灣」疫苗採購終無下文

台灣最近疫情緊繃，各界批評政府購買疫苗不力，將人民陷入險境，總統蔡英文26日對外解釋，台灣去年向德國BNT原廠採購疫苗，「因中國介入而破局」。疫情指揮官陳時中隨後進一步說，雙方要簽約時，BNT強烈建議修改新聞稿內容，將「我國」的字樣改為「台灣」，台灣同意了，但BNT一周後回復，要重新評估全球疫苗供應量，從此沒有下文。

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陳時中27日在記者會上公開說明與BNT原廠採購疫苗的始末，他說，去年8月20日開始與德國BNT洽談，去年底BNT提供最終合約版本，今年1月7日雙方開始研擬對外揭露的相關限制，其中包含新聞披露上的要求，台灣也把中英文版本的新聞稿提供給BNT。

1月8日雙方確認合約內容，但在確認合約四小時後，當晚9點21分，BNT臨時通知簽約要延後，並強烈建議修改新聞稿內容，將「我國」用詞更改為「台灣」，台灣雖在第二天下午立即完成調整，但一周後BNT回復，「重新評估全球疫苗供應量，簽約時程延後數周」，從此以後沒有下文。

對於「中國介入」的說法，大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，早在 2020年3月，上海復星醫藥集團就跟德國BNT公司簽約，參與BNT疫苗研發，並擁有在中國大陸及港澳台地區的獨家商業權益。民進黨當局對此心知肚明，卻不循正途，非要違反商業規則和誠信原則，繞過上海復星醫藥集團向德國BNT公司購買疫苗。

朱鳳蓮強調，他們明知不可為而為之，說明考慮的根本不是解決台灣民眾實際需求，而是做做樣子，欺騙台灣民眾。在疫苗問題上，是民進黨當局一直在設置障礙。

台灣媒體則指出，台灣當初是由「台灣東洋藥品公司」代表和BNT洽談，依台灣東洋之前的說明，東洋本來表明可買一千萬劑疫苗，但疫情指揮中心考慮當時的冷鏈技術跟不上，希望取得的劑量僅二百萬劑，而認為破局的原因是因為數量及價格，這些指揮中心昨天卻隻字未提。

另外，今天台北又爆出，鴻海集團創辦人郭台銘也透過立法院民進黨團總召柯建銘協助，向上海復星購買500萬劑BNT疫苗，想要捐給台灣的疫情指揮中心，提供台灣民眾施打，在蔡政府同意下，台灣疾病管制署和上海復星的律師都已進入洽談合約階段，但現在也瀕臨破局。不過，上海復星國際董事長郭廣昌向台灣傳達的最新訊息是，他還沒有放棄。