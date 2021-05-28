中共建黨百年活動 境外記者不能臨時進京採訪

自北京方面消息， 為慶祝中國共產黨成立100周年，今年7月1日前後，北京將隆重舉行慶祝活動，熱情歡迎中外記者採訪。不過，中國官媒新華社周五報導說，出於疫情顧慮，邀請部分在京的港澳台記者和外國記者現場採訪慶祝活動，不邀請境外記者臨時來京採訪。

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據悉，慶祝中共成立100周年活動新聞中心設在北京梅地亞中心，將於6月26日正式運行。為便於中外記者採訪，新聞中心將負責接待前來採訪慶祝活動的中外記者，組織新聞發布會和記者招待會，聯繫安排中外記者採訪活動，並開設新聞中心官方網站和微信公號，為記者採訪報道慶祝活動提供必要的信息服務和技術保障。

報導指，為方便香港特別行政區記者、澳門特別行政區記者、台灣地區記者和外國記者提交採訪申請，新聞中心開通記者報名註冊系統，歡迎港澳台記者和外國記者通過該系統提交報名註冊申請。採訪申請受理時間自2021年6月1日起，至2021年6月12日止。

與此同時，報導提及為有效防控疫情、共同維護公共衛生與健康，新聞中心邀請部分在京的港澳台記者和外國記者現場採訪慶祝活動，不邀請境外記者臨時來京採訪。新聞中心網站屆時將開設記者專區，提供相關中外文文件文本、圖片、視頻等新聞資料，以方便無法來京的世界各地報名註冊記者下載使用。

《外交政策》雜誌5月27日以“了解中國每個月都在變得越來越難”為題刊文稱，中國當局對外國記者的限制和打壓使得即使是日常報道也變得很困難。作者稱，“幾乎不可能提出如何改進我們報道、撰寫和討論中國的方式，因為現有的信息一直是建立在沙子上的房子。在任何時候，審查制度、偏執狂或無視真相的網絡都有可能將其淹沒。”