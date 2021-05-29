《朋友：重逢》在中國遭截砍 因明星曾對中國批評不敬 粉絲說憤怒

在中國審查人員將Lady Gaga、Justin Bieber和韓國樂隊BTS從《朋友：重逢》這部備受期待的經典系列重聚特別節目中刪除後，《朋友》劇的中國粉絲表達了他們的強烈不滿。這部以六個紐約白人為主角的情景喜劇受到年輕中國人的歡迎。法新社說，批評中國將使藝術家付出代價。本周早些時候，美國摔跤手兼演員約翰-塞納不得不為在宣傳電影《速度與激情9》時稱台灣為 "國家 "而道歉。

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中國當局的審查人員將Lady Gaga、Justin Bieber和韓國樂隊BTS從這部備受期待的經典系列重聚特別節目中刪除。這期特別節目，包括軼事、著名場景的朗讀和名人嘉賓，標誌着1990年代系列的六位英雄在離開17年後的重聚，並在中國三個視頻平台上播出。法新社今天報道稱，但是上述名人的出現引起了中國共產黨的憤怒，他們被從所有版本中刪除。

遭禁刪的明星究竟何以得罪北京？據該報道稱，美國歌手Lady Gaga在2016年與達賴喇嘛會面後被禁止在中國巡演，達賴喇嘛是流亡的西藏精神領袖，被中國政府稱為分裂分子。同時，加拿大歌手賈斯汀-比伯(Justin Bieber)自2014年以來一直被北京封鎖，當時他張貼了一張自己在東京有爭議的靖國神社的照片，該靖國神社是為了紀念日本的戰爭死亡者。至於韓國K-pop明星組BTS，去年在談到該地區朝鮮戰爭的 "痛苦歷史 "時，沒有提及在戰爭中犧牲的中國志願軍士兵，這激怒了中共。

據中國粉絲還指出，中國本地版本的《朋友：重逢》刪去了特別節目中所有關於LGBTQ的內容，比美國平台HBO Max周四上傳的104分鐘的原版本短了幾分鐘。

中國的流媒體服務愛奇藝、優酷和騰訊視頻沒有回應法新社關於審查原因的問題。

該報道稱，憤怒的粉絲在社交媒體上表達了他們對審查制度的不滿。"我等了幾周想看《朋友》的重聚，發現在中國播出的版本被截斷了，"一位粉絲寫道。"為什麼審查員不能讓我們享受情景喜劇？"另一個人問。

這部以六個紐約白人為主角的情景喜劇受到年輕中國人的歡迎，甚至被推薦到學校學習英語。它甚至在中國的幾個城市催生了 "Central Perk "咖啡館，其原型是該劇中英雄們相遇的虛構咖啡館。

據法新社說，藝術家如果批評中國當局，就要付出被中國雷霆打擊的代價。本周早些時候，美國摔跤手兼演員約翰-塞納不得不為在宣傳電影《速度與激情9》時稱台灣為 "國家 "而道歉。