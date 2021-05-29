要求聯合國為釋放黎智英而採取行動 無國界記者組織（RSF）發聲

16.4 圖左的黎智英(下)和李卓人及梁國雄因組織和參與遊行遭重判，圖右的李柱銘和何俊仁(紅圈)獲緩刑(麥燕庭提供)

現年73歲的香港媒體蘋果日報創辦人黎智英周五（5月28日）因“組織”“未經授權”的抗議活動，再被香港法院判刑。同一天，無國界記者組織（RSF）向聯合國特別報告員發出緊急呼籲，要求他們“採取一切必要措施使得這位2020年無國界記者組織新聞自由獎得主立即獲釋。

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黎智英因2019年10月“組織”“未經授權”的抗議活動被香港法院判囚14個月有期徒刑。他之前因類似指控而得到另外兩項判決，加起來可能最多服刑20個月。

對此，無國界記者東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）表示：“國際社會應該採取行動了。終結黎智英遭受的司法騷擾，並施壓香港政府全面恢復新聞自由，這是香港《基本法》明文保障的原則。”他呼籲當局“立即撤銷對黎智英的所有指控並釋放他，包括最高可處無期徒刑的罪名在內。”

無國界記者組織在聲明中還指出，聯合國的三位特別報告員分別負責推廣、保護意見和言論自由，人權鬥士的處境，法官和律師的獨立性。他們是：艾琳·汗（Irene Khan）、瑪麗·勞勒（Mary Lawlor）和迭戈·加西亞-薩岩（Diego Garcia-Sayan）

無國界記者組織說，香港過去曾經是新聞自由的堡壘，在該組織發布的世界新聞自由指數中，香港從2002年的第18名下跌到2020年的第80名。中國大陸則在180個國家中排名第177。