習近平稱中國教育能夠培養出大師

中國國家主席習近平說，要堅持把“科技自立自強”作為國家發展的戰略支撐；要加快建設科技強國，實現高水準科技自立自強。要激發各類人才創新活力，建設全球人才高地。習近平說，“我國教育是能夠培養出大師來的，我們要有這個自信！”

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中國科學院第20次院士大會、中國工程院第15次院士大會和中國科學技術協會第10次全國代表大會28日上午在北京人民大會堂召開。據中央社引述中國官方媒體消息說，習近平出席大會並發表重要講話談科技自立自強並稱：中國教育能夠培養出大師。

據中國國家主席習近平說，當今世界的競爭說到底是人才競爭、教育競爭。要更加重視人才自主培養，努力造就一批具有世界影響力的頂尖科技人才，穩定支持一批創新團隊，培養更多高素質技術技能人才、能工巧匠、大國工匠。“我國教育是能夠培養出大師來的，我們要有這個自信！”

據習近平說，中國科技實力正在從量的積累邁向質的飛躍、從點的突破邁向系統能力提升，科技創新取得新的歷史性成就。基礎研究和原始創新取得重要進展，戰略高技術領域取得新跨越，高端產業取得新突破，科技在COVID-19疫情防控中發揮了重要作用，民生科技領域取得顯著成效，國防科技創新取得重大成就。習近平說：“實踐證明，我國自主創新事業是大有可為的，我國廣大科技工作者是大有作為的。”

習近平強調，堅持把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展，面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，把握大勢、搶佔先機，直面問題、迎難而上，完善國家創新體系，加快建設科技強國，實現高水準科技自立自強。

習近平還要求改革重大科技專案立項和組織管理方式，實行“揭榜掛帥”、“賽馬”等制度，做到不論資歷、不設門檻，讓有真才實學的科技人員英雄有用武之地。他強調，要激發各類人才創新活力，建設全球人才高地。

據習近平強調，中國科學院、中國工程院是國家科學技術界和工程科技界的最高學術機構，是國家戰略科技力量。兩院院士是國家的財富、人民的驕傲、民族的光榮。各級黨委和政府要充分尊重人才，對院士要政治上關懷、工作上支持、生活上關心，認真聽取包括院士在內的廣大科研人員意見，加強對科研活動的科學管理和服務保障，為科研人員創造良好創新環境。

據中國官方消息說，中國科學院第20次院士大會、中國工程院第15次院士大會和中國科學技術協會第10次全國代表大會由中共中央政治局常委、國務院總理李克強主持。中共中央政治局常委全員出席。中央黨政軍群有關部門主要負責人、兩院院士、部分外籍院士、中國科協十大會議代表等約3000人參加大會。