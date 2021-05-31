中國五月製造業增長持穩 原材料價格居高加劇企業壓力

根據官方公布數值，中國五月份製造業增速略低於上月及分析預期，但保持了穩定增長，原材料價格居高對企業生產壓力加大，同時服務業在經過五一長假後持續恢復。

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中國國家統計局（SNB）周一(5月31日)公布，五月份製造業採購經理人指數（PMI）為51.0，略低於業界此前預期，但仍高於50榮枯線閾值，顯示生產活動繼續擴展。

四月份的製造業PMI是51.1，專家對五月份的製造業PMI預期均值為51.1。

同時該數值也處於2月份以來的最低水平區，2月的PMI值為50.6。

法新社報道引述中國國家統計局官員趙慶和（音）表示，儘管與兩年前同月相比，工廠產出保持了良好的發展態勢，但對工業產品的需求卻有所放緩，尤其是在新冠疫情背景下新的出口訂單分類指數下降。

同時，原材料價格仍然居高不下。對行業生產壓力加大。產業鏈上游的基礎原材料價格大幅上升，並向中下游傳遞。

此外官方統計也顯示服務業活動適度加速，居民消費持續升溫。5月份服務業PMI指數升至55.2

四月份該數值為54.9。同時包含服務業和工業的複合PMI指數由4月份的53.8升至54.2。