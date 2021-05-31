法國周一起向所有成年人開放疫苗接種，在醫院重症患者人數回落到一月底水平之際，取消成年人接種疫苗年齡限製成為控制疫情的"關鍵一步"。法國總統馬克龍及夫人周一都接種了疫苗，馬克龍鼓勵所有法國民眾踴躍接種疫苗，"為了保護我們自己，也保護我們的家人"。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，自周一開始，所有法國18歲及以上的成年人都可接種疫苗，無論哪個年齡族群，且無需醫療證明，都可以上網預約接種疫苗。而此前，優先接種疫苗對象包括50歲以上的法國人及從事"優先職業"人士或有潛在疾病的年輕成人。

由於網上預定接種疫苗人數眾多，許多疫苗接種中心未來數日的預約都已經"滿員"。

到目前，法國已有2600萬人接種了第一劑疫苗，佔總成年人口的49.1%，佔總人口的38.5%。據醫療網站Doctolib預計，以目前的接種進度，政府制定的3000萬人接種疫苗目標將在6月10日完成，比原計畫提前5天完成；而到6月21日，超過50%的法國人將完成第一劑疫苗接種。

法國衛生部周一晚間通報，目前重症患者人數2945例，比前一天減少48例，新冠病毒感染住院人數也有所減少，為16.596例，比前一天減少179例。新增感染也持續下降為1211例。

另據法新社消息，法國總統馬克龍周一晚在推特發文稱，他及夫人布麗吉特都接種了疫苗，馬克龍並鼓勵所有法國民眾踴躍接種疫苗，"為了保護我們自己，保護我們的家人"。馬克龍去年12月17日檢測感染新冠病毒，7天後馬克龍的夫人也檢測呈陽性。

另外，歐盟人口最多國家德國則有超過4900萬人已接種一劑疫苗，約佔人口42%。德國6月7日開始為16歲以上人口接種後，人數可望迅速增加。

德國衛生部長斯帕恩此前表示，根據民調，全德國的成年人口有70%有意接種，照目前進度，其中90%在7月中前可完成第一劑的接種。

德國接種疫苗多管齊下，民眾可選擇遍布全國的400多座大型接種中心及基層診所進行免費接種，大企業員工也可由企業僱用的醫師施打疫苗。最近每天接種的人數經常超過100萬人，超過總人口的1%。

根據政府規畫的接種優先順序，目前以染疫風險高的老年人、醫護人員、警消、大眾運輸從業人員為主要接種對象。隨着疫苗交貨量增加，6月7日起全德國所有民眾只要想接種都可登記。

歐盟的目標是7月底以前，至少70%成年人完成第一劑疫苗的接種。