法德呼籲澄清有關美國對默克爾進行竊聽活動的報導

法德及其他歐洲國家周一要求美國和丹麥，就美國在丹麥協助下對歐洲盟邦領導人進行竊聽的報道"進行澄清"。法國總統馬克龍周一與德國總理默克爾舉行視頻會談表示，如果情報屬實，這在盟國之間，特別是盟國與歐洲夥伴之間是不能接受的。

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法新社報道，據丹麥電台等歐洲媒體發出一則調查報導，美國2012到2014年曾利用與丹麥對外情報部門的合作關係，對4個歐洲鄰國的領導人進行監聽，其中包括德國總理默克爾。這4個國家包括德國，法國，瑞典和挪威。

法國總統馬克龍周一與德國總理默克爾舉行視頻會談表示，如果情報屬實，這在盟國之間，特別是盟國與歐洲夥伴之間是不能接受的。

馬克龍表示，"我極其重視連接歐洲與美國的信任紐帶，在我們之間沒有相互猜疑的空間"。馬克龍說，這也是為什麼我們希望完整的事實澄清。馬克龍表示，我們已要求我們的丹麥和美國夥伴，就媒體的揭露內容以及過去的這些事情提供所有相關資料，"我們靜候迴音"。

默克爾則表示，完全支持馬克龍的表態立場。默克爾說，不僅為澄清事實，也是建立互信的良好基礎。

丹麥電台等歐洲媒體周日發出一則調查報導，指美國國家安全局（NSA）2012－2014年曾透過丹麥的網際網羅海底電纜竊聽德國、瑞典、挪威和法國政要的一舉一動。

此前，德國政府發言人賽貝爾(Steffen Seibert）周一表示，德國政府正在跟進這份報導。發言人在一次例行新聞發布會上說：“聯邦政府已經注意到了這份報導，並正在與所有有關的國家和國際機構聯繫，希望得到澄清。”他說，“作為一個原則性問題，聯邦政府不公開評論有關情報活動的事情。”