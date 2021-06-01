百年建黨大慶臨近，習總書記準備20大繼任，突然冒出一個“不三不四”的“躺平主義”，躺平，顧名思義，款款躺着，無欲無求，據說是與之前時髦的另一個詞“內卷”對着乾的。但是，這個“躺平主義”讓當局隱隱不安。

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發自“知乎論壇”的躺平主義，宣言很簡單：號召青年們“不買房、不買車、不結婚、不生娃、不消費”，六不主義，“維持最低生存標準，拒絕成為他人賺錢的機器和被剝削的奴隸。”

“躺平”一詞最早應出自百度貼吧一篇已被刪除的題為“躺平即是正義”的帖子，內有“既然這片土地從沒真實存在高舉人主體性的思潮，那我可以自己製造給自己，躺平就是我的智者運動，只有躺平，人才是萬物的尺度。”豆瓣後來建立了躺平小組，但是躺平小組現已被刪除。

躺平主義宣言多少有些憤世嫉俗，卻引來了難以想象的共鳴，有種解釋是，站不起來，但又不想跪着，就只有躺平。站不起來，因為生活成本太高，壓力山大，高房價，高物價，工作難求，遑論結婚生子。站不起來，跪着求生好不？不! 很多年輕人還不願丟掉自己的人格和尊嚴。剩下來的就是躺平，維持最低生存狀態。躺平是一種無奈，躺平也是一種不屈。

躺平一詞出世後，有躺平主義，躺平哲學，微信朋友圈還流傳着中國躺平詩歌流派大展，開首就是：“今天，你躺平了嗎？”號稱“我躺故我在”，“一起躺平，一起愛!” 其中有首寫道：躺平，是為了不彎腰/躺平，是為了不下跪/躺平，是橫向的站立/躺平，是挺直的脊樑。如果像詩里寫的這樣，還是蠻有點傲骨的!

關於躺平的表述有多種多樣，也有人從另外一種角度去看躺平主義，躺平不是躺在床上啥也不敢，而是降低慾望，不再過分追求，回歸最基本的生活。

網上議論紛紛，有人批評與其躺平頹廢，不如挺身行動，有人則以為今上開倒車，文革2.0再起，政治高壓無孔不入，在這種情況下，躺平並非頹廢，而是一種消極不合作，自有其價值。前中央黨校教授蔡霞認為，中共政治局會議決定讓兩顆韭菜生三顆小韭菜! 原本不許生孩子，現在鐮刀發現韭菜快斷根了，趕緊忽悠多生孩子。網絡轟雷表明，韭菜們就是躺平了!

在高消費，重奢侈，比闊綽比得難以透氣，“內卷化”的中國社會，躺平主義忽然讓人領會到其實不必強做什麼，據說剛開始還有官方的輿論對這些人自己躺自己的倒也不在乎，甚至表示尊重他們對生活態度的選擇，但躺平引發共鳴聲大震，情況就有點變化。『南方日報』日前發布題為“躺平可恥，哪來的正義感？”抨擊，呼籲年輕人抵制消極情緒。環球時報環時銳評5月28日諷刺說：“聲稱要躺平的年輕人，總是在黎明被自己設的鬧鐘叫醒”。官媒還發文示警，“認命可以，躺平不行”，譴責躺平主義是很有害處的“毒雞湯”。

官媒為何如此說，有人分析說這躺平主義，分明透露着一些不合作主義思潮，“躺平是覺醒，更是不合作，覺醒，不合作，中國就有希望”。獨裁者是最警惕的。還有人以為，為維穩計，中共當然樂見消極無為的蟻族繁榮，但如果危害到社會主義割韭菜需求時，就又另當別論了。要實現百年復興大夢，你在那裡躺平不算，還要鼓吹一夥子都來躺平，官方是不會放過的。

有人認為，躺平的出現其實在某種程度上挑戰了官方的價值觀，在黨國一統的中國，任何不順從的苗頭，或者可能孕育一種反對甚至反抗的萌芽，官方都十分警惕。

豆瓣上那個躺平小組被炸了，頁面不存在了，還留着一行小組簡介：躺平是一門哲學。躺平是一種藝術。在這個喧囂的時代，以不變應萬變……

躺平小組被炸了，躺平者四散了，到處都是，網絡上有一段廣泛流傳的視頻，一位躺着的青年女子在說：“年輕人躺平到底惹了誰，我們這一代年輕人生活有多倒黴!”“年輕人不缺奮鬥的決心和信心，年輕人缺的是奮鬥路上的那束光。”