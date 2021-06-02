國際勞工組織：全球就業受疫情重創 今年全球最少有2.2億人失業

國際勞工組織周三指出，受到2019冠狀病毒疾病疫情衝擊，今年全球失業人口仍將高達2億2000萬人，全球失業率將達到5.7%，遠高於疫情前的水平，最快要到2023年就業市場才會完全恢復。

廣告 繼續瀏覽後續

聯合國國際勞工組織周四發布年度"全球就業與社會展望"報告。報告指出，到今年底，全球失業人口仍將遠高於2019年底時的1億8700萬，就業人口則距離疫情前水平還差了7500萬人。

按照國際勞工組織的計算，這相當於今年全球失業率將達到6.3%，遠高於疫情前的5.4%。而儘管明年全球失業人口預估將略降至2億500萬人，就業人口與疫情前差距縮小至2300萬人，且失業率降至5.7%，但距離2019年水平仍有段距離。

報告指出：就業人口成長速度不足以填補疫情造成的損失，這種情況至少會持續到2023年。

報告表示，就業和工作時長減少導致勞動收入大幅下降和貧困增加。與2019年相比，全球處於貧困或極端貧困，即個人或家庭每天的生活費等於或少於3.2美元的勞動者人數將增加1.08億人，“在消除工作貧困領域近五年來的進展就此付諸東流”，實現2030年可持續發展議程中消除貧困的目標也將變得更加艱難。

由於缺乏社會保障，疫情對全球20億非正式行業勞動者的工作、家庭收入和生計造成了災難性後果。

法新社報導，勞工組織總幹事萊德在記者會上表示，新冠疫情"不僅是一場公共衛生危機，也是一場就業和人道危機"。他說："如果缺乏審慎努力加速創造適當的就業機會、支援社會最弱勢族群及幫助受創最深的經濟層面復蘇，那麼疫情帶來的後續影響恐怕會跟隨我們多年，包括人力和經濟發展機會損失、貧窮人口增加與社會不平等。

國際勞工組織經濟學家及報告主筆庫恩（Stefan Kuehn）告訴路透社，如果考慮到疫情造成許多勞工被迫工時減少等其他因素，全球就業市場受到的衝擊其實還更嚴重。

據國際勞工組織估計，與2019年相較，2020年全球減少的工作時數相當於1億4400萬份全職工作，到今年第二季差距仍高達1億2700萬份全職工作。

庫恩指出："光看失業人口，不能了解勞動市場受到衝擊的全貌。"例如美國就業人口大幅流失後，企業又開始招募人力；但在其他地區尤其是歐洲，許多勞工仍以縮短工時形式維持就業。