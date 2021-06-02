廣東變種病毒超快超強 全民總動員跟病毒賽跑

中國廣東這次遇到了傳染速度超快，感染力超強的變種冠狀病毒。南方網呼籲“全民總動員，跟病毒賽跑”。中共百年黨慶在即，當地官員被指壓力山大。

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據南方網今天6月2日引述廣州市疾控中心副主任張周斌說，這次疫情中，病毒傳播的速度非常快，傳播力很強，病毒通過短暫的非直接接觸就可以造成傳播。

廣東衛健委網站公布的消息說，截至6月1日24時，全省累計報告確診病例2481例（其中境外輸入1千038例）。

6月1日0-24時，全省新增10例本土確診病例，其中廣州報告7例；佛山報告3例。這10例都是從無癥狀感染者轉為確診病例。

此外，又新增了7例無癥狀本土感染者，廣州報告5例，深圳報告2例。

英國金融時報今天分析廣東疫情走向指出，除了潛伏期，交通管制、核酸檢測、高中考延期、疫苗有效性等因素之外，還有今年中共建黨百年對廣東官員的特殊政治壓力。

另一個疫區安徽省已將防疫和建黨百年聯在一起。據中國衛健委官網消息，中共安徽省委書記李錦斌5月中旬在兩次會上表態稱，要“力爭在一個潛伏期內防住疫情、穩住局勢”、“以最短的時間處置好我省這次疫情，為慶祝黨的百年華誕提供安全穩定的環境”。