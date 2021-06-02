白夏：唐吉田去日本照料病重的女兒安能威脅國家安全

中國知名維權律師唐吉田6月2日在前往日本照看病重的女兒的途中在福州機場被當局阻撓，當局禁止他出國的理由是可能危害國家安全與利益。法國漢學家白夏是百人聯署聲援唐吉田的簽名者，他認為中共似乎損失了最基本的人性十分令人擔憂！

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據唐吉田向法廣介紹，他的女兒兩年前赴日求學，4月中旬感覺不舒服後檢查得知患了結核病，4月30日住進東京當地一家醫院，病情十分嚴重，右腦腫脹腦積水心膜積水，二十多天失去意識。目前在重症監護室接受治療。

唐吉田自五月初就開始向當局提出申請，要求解除邊控，允許他出境前往日本照顧女兒。然而，中國公安部門卻反覆刁難，北京與吉林公安之間互相踢皮球，在拖延了一個月之後，最終在機場將他劫回。當機場警方撕毀他的登機牌時，唐吉田說：他的心被撕裂了！

他向法廣表示：“這次被攔下，無法前往女兒身邊陪護感覺十分傷心無奈，實在無法想象作出上述決定的人到底是基於什麼樣的原因，因為他們表面上的說詞是完全站不住腳的，我希望他們能夠良心發現，早日作出符合人性，人道和人倫的決策，讓我儘早成行，盡我作為一個父親的責任。“

5月23日包括紐約大學法學教授孔傑榮芝加哥大學客座教授滕彪等在內的全球近百名專家學者教授律師聯署發表公開信聲援唐吉田律師，呼籲中國政府基於人道主義尊重其人權義務允許唐吉田律師前往日本照顧女兒。

公開信的簽名者之一法國著名漢學家白夏教授得知唐吉田在機場被攔截之後感到十分悲憤，他向本台表示：“唐吉田律師用中共自己的話來說是一個死老虎，一個尊重法制的律師，但是，他們早就不讓他當律師了，他現在就是一個普通的人。這次他的女兒在日本得了十分嚴重的病，他要求了好多次最後依然被攔截。他去日本看望他的女兒怎麼會威脅國家安全。許多學者，律師都聯名呼籲北京給唐吉田放行，因為現在不是什麼政治問題，而是人道問題，但是，這個政權看來是連最基本的人性都損失了，這是一個十分嚴重，十分令人擔憂的問題。“

唐吉田是中國知名維權律師，他曾為土地被非法徵用受害者艾滋病受害者法輪功信仰者等群體進行維權，自2009年起多次被關押，2010年因推動律師協會直選及協助法輪功學員被當局吊銷律師執業證，從此一直受到當局的邊控。